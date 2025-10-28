Hoy en Prime Video, el neo-western de terror de Kathryn Bigelow que es toda una joya de culto y perfecta para ver en Halloween

Kathryn Bigelow es uno de los nombres propios del thriller gracias a un estilo prominente donde la atmósfera y la tensión forman un gran matrimonio de conveniencia y otorgan texturas a sus historias lineales aunque efectivas. En parte, es también lo que le ha acusado de carecer de substancia, aunque sus películas terminen cayendo en lugares muy repetidos como son los temas de la violencia en estructuras rígidas de poder.

Su mano ha dado otra capa a películas muy hollywoodienses y posiblemente convencionales, aunque su carrera no ha estado carente de riesgos. Una de sus mejores películas traza poco convencionales puentes entre géneros como el terror, el western y el neo-noir más ochentero, desplegándolos en una simbiosis increíble con ‘Los viajeros de la noche’.

Los visitantes tienen sed

La extraordinaria película de culto fue la que colocó a Bigelow en el mapa, mostrando una visión fabulosa ademas de capacidad para hacer un entretenimiento provocador y deslumbrante. Con actorazos como Bill Paxton y Lance Henriksen en el reparto, la película se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video (y de Filmin) para una perfecta sesión de horror para Halloween.

Un joven de una familia de cowboys es de repente llevado a una trampa en su curiosidad por seguir a una forastera de la ciudad. Mordido durante la noche, se empezará a transformar en un vampiro sediento de sangre, como la comunidad que acompaña a la chica y que busca darse un festín en este pueblo.

Con su co-guionista Eric Red, la cineasta recoge los elementos que más le interesan del canon vampírico para poder situarlos en la América rural, y también de manera organizada para ser una especie de sistema jerárquico en sí mismo. Uno con tintes de familia casi encontrada, pero con códigos que no se distancia de cómo ha retratado cuerpos de policía o inteligencia, ejércitos y demás, estableciéndolas como una forma de prisión para sus poco conformistas protagonistas.

‘Los viajeros de la noche’: atmósfera punk

Colocarlos como una pandilla de forajidos al margen de estructuras y ley incrementa el aroma de extranjeros que vienen a arrasar un pueblo que marcan muchos relatos del western. Bigelow, aupada también por una fantástica banda sonora electrónica de Tangerine Dream, renueva el género con el punch del neo-noir ochentero y los evidentes elementos sanguinolentos del terror.

Incluso aunque el revisado realce cosas que la anclan mucho a su tiempo, es un trabajo con carisma punk sustentado en bases clásicas además de una interesante visión artística. No es complicado imaginarla de referente para unos ‘Los pecadores’ que ha arrasado más de tres décadas después ahí donde esta película sólo pudo rascar reputación entre los más cafeteros. Pero su manera de pervivir, casi vampírica, es lo que termina importando para una obra artística.

