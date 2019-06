Hollywood sigue apostando por el biopic musical: la película sobre Boy George será la sucesora de 'Bohemian Rhapsody' y 'Rocketman'

Los biopics de estrellas de la música están de moda en Hollywood. Ya pudimos ver 'Bohemian Rhapsody' y en apenas unos días llega a los cines la notable 'Rocketman', pero ahora la noticia es que MGM ha puesto en marcha una película sobre la vida de Boy George.

Por ahora la película no tiene título, pero se sabe que contará la infancia de su protagonista en una familia irlandesa de clase trabajadora y su posterior fuga para convertirse en el andrógino líder del grupo Culture Club. A esta banda debemos temas como 'Karma Chameleon' o 'Do You Really Want to Hurt Me?'.

Ya tienen director

Para llevarla a buen puerto han fichado a Sacha Gervasi, director y guionista que ya demostró su interés por el mundo de la música con el estupendo documental 'Anvil - El sueño de una banda de rock'. Posteriormente también se ocupó de títulos como 'Hitchcock' o 'Los criminales de noviembre'.

Recordemos que no es el único biopic de este tipo que tiene en marcha MGM, pues hace tiempo que la compañía trabaja en una película sobre Aretha Franklin que debería protagonizar Jennifer Hudson.





