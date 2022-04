Crunchyroll confirma tres nuevas series de anime que estrenará en simulcast en julio, incluyendo la segunda temporada de 'Classroom of the Elite'

Ya he empezado la temporada de primavera en cuanto a estrenos de anime... Y si todavía tenemos que ponernos al día con las nuevas series recién salidas del horno, desde Crunchyroll ya han confirmado tres nuevas licencias que llegarán a la plataforma en julio.

Durante el evento Sakura-con, Crunchyroll ha revelado más información de lo que está por llegar en la temporada de verano de 2022 para seguir aumentando su parrilla de simulcast, aunque todavía quedan algunas sorpresas más por confirmarse. Estas tres series se actualizarán semanalmente según se emiten en Japón en versión original con subtítulos.

Harem in the Labyrinth of Another World

Esta serie está basada en el manga de Shachi Sogano ilustrado por Shikidouji que adapta las propias novelas ligeras de Sogano. Es un isekai en publicación que ahora mismo cuenta con 8 volúmenes, con la serie de anime producida desde Passione y dirigida por Naoyuki Tatsuwa. Todavía no se ha confirmado el número de capítulos con los que contará 'Harem in the Labyrinth of Another World'.

Según la sinopsis oficial: "Luchando contra la vida y la sociedad, el estudiante de secundaria Michio Kaga deambula por Internet y aterriza en un sitio web extraño. El sitio le hace una serie de preguntas y tiene un sistema basado en puntos, permite crear habilidades y destrezas para un personaje. Al completar su personaje, Kaga fue transportado a un mundo de fantasía similar a un juego y renació como un hombre poderoso que puede conquistar chicas del nivel de idols. ¡Así comienza la leyenda de engaños y de harén de un hombre renacido!"

Yurei Deco

Este estreno es una serie original dirigida por Tomohisa Shimoyama y guionizada por Dai Satō. Está desarrollada desde Science SARU, el estudio responsable de 'El amor está en el agua', 'Devilman Crybaby' y el corto 'Akakiri and T0-B1' dentro de la antología 'Star Wars: Visions', así que el listón para 'Yurei Deco' está bien alto en cuanto a animación.

"Desde Science SARU nos llega una historia original basada en Las aventuras de Huckleberry Finn. La historia comienza cuando Berry, una chica promedio de un hogar promedio, conoce a Hack, una chica que parece un chico. Atraída por Hack, Berry se encuentra con el equipo que dirige Hack, el Club de Detectives Fantasmas. Los miembros de este club están "socialmente muertos" y trabajan de manera invisible dentro de la sociedad controlada digitalmente de Tom Sawyer. Mientras trabaja con el grupo, Berry aprende sobre Zero, una figura misteriosa que acecha en el bajo mundo de Tom Sawyer. Ella y Hack deciden perseguir a esta figura y, con el tiempo, se revela la verdad detrás de la ciudad..."

Classroom of the Elite II

La primera temporada de 'Classroom of the Elite' se estrenó en verano de 2017 y parece que por fin llega la continuación. Este anime parte de unas novelas ligeras escritas por Shōgo Kinugasa e ilustradas por Shunsaku Tomose.

El anime vuelve a estar producido desde Lerche, con Yoshihito Nishōji dirigiendo la segunda temporada y Hayato Kazano como guionista principal. Para el opening y el ending de la serie se contará con canciones interpretadas pro ZAQ y Mai Fuchigami, respectivamente. Ya se ha confirmado también una tercera temporada, que se estrenará en 2023.