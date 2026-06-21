Número 1 en 70 países y una de las mejores películas de Netflix del año: 4 de cada 5 críticos la recomiendan

El nuevo gran éxito cinematográfico de Netflix ha conseguido aunar tanto el apoyo de la prensa especializada como el interés del público. Ese logro es para 'Mensajes de voz para Isabelle', una encantadora comedia romántica que ya ha conseguido ser número 1 de Netflix en 70 países.

Escrita y dirigida por Leah McKendrick, 'Mensajes de voz para Isabelle' cuenta la historia de Jill, una joven que está intentando hacerse un hueco como cocinera en San Francisco. La muerte de su hermana, que había estado enferma toda su vida, provoca un vuelco en su existencia que ella lidia enviando mensajes de voz a su teléfono. El problema es que la compañía se lo ha adjudicado a otra persona, con quien acaba iniciando una relación romántica sin ser consciente de lo que está pasando.

'Mensajes de voz para Isabelle' se estrenó en Netflix este pasado viernes 19 de junio de 2026 y su éxito ha sido instantáneo. Tampoco es una gran sorpresa, pues era el estreno más potente de la plataforma de estos días y contaba con el gancho de varios rostros conocidos como Zoey Deutch, Nick Robinson, Nick Offerman o Lukas Gage, pero es que la película tenía mucho más que ofrecer.

Por lo pronto, 'Mensajes de voz para Isabelle' consigue un 84% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, todo un hito para una película original de Netflix, especialmente tratándose de una comedia romántica. Y es que la plataforma ha lanzado unas cuantas que no pasaría nada si fuesen borradas de la existencia.

El 7,6 de nota media que tiene en IMDb también deja claro que el público ha quedado muy contento con ella. Y en Letterboxd se lleva un 3,7 sobre 5, por lo que es evidente que 'Mensajes de voz para Isabelle' no es otra comedia romántica más.

Merece la pena

Por mi parte, creo que 'Mensajes de voz para Isabelle' es una de las mejores películas de Netflix en lo que va de año. Y no lo digo por una cuestión de descarte -que a veces las mejores simplemente son las que al menos llegan a ser pasables-, ya que sabe jugar muy bien con ese componente de dolor que marca en todo momento el relato para llevarlo con buen tino hacia el destino que cualquier amante de este tipo de películas espera.

La buena química entre Deutch y Robinson también resulta decisiva para que 'Mensajes de voz para Isabelle' brille muy por encima de la media. Sí es verdad que no le da para convertirse en un referente de este subgénero, pero tiene ese puntito de honestidad para que uno acepte esas pequeñas licencias que se toma -tampoco puedo culpar a aquellos que rechacen de pleno una trama romántica con esa base- y acabe con el corazón tan contento como calentito por lo que acabas de ver.

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