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El público dicta sentencia sobre 'Toy Story 5' y afirma que Pixar tiene 7 películas mejores. Y sólo una es de la saga de Woody y Buzz Lightyear

La mejor película de la saga según el público es 'Toy Story 2'

Toy Story 5 Poster
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Mikel Zorrilla

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El estreno de 'Toy Story 5' trae de vuelta a los cines una de las sagas más queridas de la historia del cine. Eso se va a traducir en un gran éxito de taquilla, algo normal si tenemos en cuenta además que el público ha quedado muy contento con ella. Tanto es así que solamente sitúa por encima a 7 de las otras 30 películas estrenadas hasta ahora por Pixar.

De hecho, 'Toy Story 5' ha conseguido una A como valoración en Cinemascore, la segunda más alta posible. Es cierto que no es algo raro en una película animada orientada al público infantil, pero sigue siendo un buen indicativo de cómo va a mantenerse en taquilla en semanas posteriores.

Las películas de Pixar que superan a 'Toy Story 5'

Dentro de toda la filmografía de Pixar, las 7 películas que recibieron una A+ y superan a 'Toy Story 5' son 'Toy Story 2', 'Monstruos S.A.', 'Buscando a Nemo', 'Los increíbles' -sí, cuatro lanzamientos seguidos del estudio lograron la nota máxima posible en Cinemascore-, 'Up', 'Coco' y 'Los increíbles 2'.

Si nos fijamos únicamente en la saga a la que pertenece, lo cierto es que 'Toy Story 5' recibe la misma valoración tanto que 'Toy Story' como 'Toy Story 3' y 'Toy Story 4', ya que apenas hay películas de Pixar que se queden por debajo de la nota A. 

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Siendo justos, también habría que decir que solamente hay tres películas peores que 'Toy Story 5' según las preferencias del público. Los tres largometrajes que ocupan la peor posición entre las preferencias de los espectadores con una A- en Cinemascore son 'Cars 2', 'Onward' y 'Lightyear'.

Todos los demás títulos no mencionados consiguieron una A con tres excepciones, pues 'Soul', 'Luca' y 'Red' no llegaron a estrenarse en cines, un requisito fundamental para obtener una valoración en Cinemascore. Eso sí, muy raro me parecería que cualquiera de ellas se hubiese quedado por debajo de 'Toy Story 5'.

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