'Toy Story 5' podría haber sido muy diferente. 'Toy Story 4' casi incluyó una escena eliminada que habría cambiado a Woody para siempre

Parecía que la historia de Woody y Buzz había llegado a su final con 'Toy Story 3'... Pero entonces Disney y Pixar decidieron lanzar otro nuevo final para la saga con 'Toy Story 4' y ahora ha llegado 'Toy Story 5', que puede que sea simplemente otro capítulo más en la lista y todavía nos quede mucha franquicia por delante.
Aunque lo cierto es que la saga podía haber tomado otros derroteros, al menos si 'Toy Story 4' hubiese conservado una escena con Woody que finalmente Pixar decidió eliminar.
Un camino diferente
'Toy Story 4' quería ser la despedida definitiva para Woody, ya que el sheriff le entregaba su placa a Jessie y se despedía del resto de juguetes para abrazar su condición de "juguete perdido" y quedarse con Bo Peep. Nos dejaba una imagen de cierre emotiva y llena de esperanza, con Woody y Bo reunidos después de muchos años y listos para empezar su propia aventura.
Pero hubo un momento en el que Pixar tuvo planeado algo bastante más triste para él. Originalmente, después de que todos los juguetes perdidos habían encontrado nuevos dueños, Bo Peep también encuentra una niña indicada con la que marcharse a un nuevo hogar.
En la escena, Bo reconoce a una niña y se da cuenta de que debe ser su nueva dueña, admitiendo que debe seguir siendo un juguete... Y Woody comprende perfectamente su elección. "Andy, Bonnie... Todos estos niños. Estábamos ahí para ellos, pertenecíamos a ellos. Pero quiero que sepas que soy tuyo", dice Woody, a lo que Bo Peep responde con un abrazo y asegura que "Y yo soy tuya, sheriff".
Así que Bo terminaba desapareciendo y dejando solo a Woody en la feria, con lo que habría cambiando completamente el final de la saga y posiblemente planteando una historia muy diferente para 'Toy Story 5'. Al fin y al cabo, la quinta película quiere plantear una suerte de relevo con Jessie teniendo mucho más protagonismo, mientras que quizás este final habría abierto una nueva vía para un Woody en solitario que emprende una aventura alejado del resto de juguetes que ya conocemos de siempre.
Que, como ya sabemos, en Pixar no tienen miedo a rompernos el corazón. Pero desde luego este final alternativo habría sido un tanto cruel para Woody y muy posiblemente nos habría dejado un regustillo bastante más amargo. O, por lo menos, habría planteado a un Woody bastante diferente en su regreso para 'Toy Story 5'.
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