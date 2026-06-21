Mike Myers asegura que veremos 'Austin Powers 4'. El actor vuelve a darnos esperanza mientras varios miembros del reparto muestran su entusiasmo

Aunque pueda dar un vértigo atroz leer esto, debemos ser profesionales y dar contexto a este artículo recordando que 'Austin Powers en Miembro de Oro', la tercera aventura del espía británico más trasnochado de la gran pantalla, se estrenó hace ya casi un cuarto de siglo. Desde entonces, quienes se entregaron a sus múltiples placeres han —o mejor dicho, hemos— pasado de clamar por una cuarta parte a perder completamente la esperanza de volver a escuchar un "¡Sí, nena!" en una sala de cine.

La última vez que tuvimos noticias sobre una potencial 'Austin Powers 4' fue en 2018, cuando Mike Myers aseguró que el proyecto seguía vivo y coleando. Por desgracia, las alegrías duran poco en casa del cinéfilo y la llama se fue apagando hasta apagarse casi por completo; y digo "casi" porque, en un giro inesperado de los acontecimientos, Myers, padre de la criatura, ha vuelto a poner en marcha el tren del hype.

¡Sí, nena! ¡Sí!

Fue durante su aparición en una watch party del mundial de fútbol conducida por Trevor Noah. Durante la emisión, un fan preguntó si alguna vez llegaremos a ver una 'Austin Powers 4', a lo que el actor contestó sin dudarlo un segundo con un contundente "Sí". Si a esto sumamos que ese mismo día se emitió un anuncio de Verizon protagonizado por el Dr. Maligno, Scott Maligno, Numero 2 y Frau Kaput, es comprensible que el runrún haya crecido durante las últimas horas.

La gente de The Hollywood Reporter ha contactado con varios miembros del reparto de la trilogía original, incluyendo a Michael York, quien dio vida a Johnny Mentero, quien ha deseado que las palabras de Myers —o, mejor dicho, la palabra— sea cierta.

Escucho hablar sobre ello todo el tiempo, y espero que sea cierto porque esa franquicia funciona muy bien. Nadie sabía que lo haría al principio, pero [Myers] sí, y no solo una vez, sino tres.

Por otro lado, Clint Howard, el operador del radar que sigue la nave con forma fálica del Dr. Maligno, ha afirmado que no dudaría un segundo en volver en una cuarta entrega, matizando que la muerte de Verne Troyer, el eterno Mini Yo, impactó con fuerza el desarrollo del largometraje.

Me levantaría y me presentaría inmediatamente. La primera Austin Powers fue una comedia pequeñita, pero me lo pasé genial. Me preguntan constantemente sobre Austin Powers en las convenciones de cultura pop.

Escuché que, cuando murió Verne, Mike dijo que nunca haría otra Austin Powers sin él. Tal vez el tiempo cierre esa herida. Sin duda, si necesitan a otro tío que diga "Parece un enorme po..." seré el primero en firmar. Lo que necesitamos hacer es comerle la oreja a Mike sutilmente.

En lo que respecta a una posible trama, el propio Mike Myers le contó a IGN en 2007 que tenía una idea que se centraría en el punto de vista del Dr. Maligno. No sé vosotros, pero yo estoy deseando abrazar una vez más el absurdo de esta saga —con Florentino Fernández al frente del doblaje, a ser posible—.

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