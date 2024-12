La frase de cine que tan solo recordamos los millennials 20 años después de escucharla por primera vez

Aunque sigamos sintiéndonos jóvenes, los millennials ya tenemos entre 30 y 42 años. Y sí, claro: seguimos repitiendo frases de 'Los Simpson', memes ya antiguos, creyendo aún que podríamos hacer carrera en TikTok si pudiésemos y pensando que somos modernos por escuchar el TinyDesk de Ca7riel y Paco Amoroso. ¿Cómo no íbamos a tener nuestras propias cantinelas que a la Generación Z (y la Alpha ni te cuento) les suenan a vestigios del pasado?

Perdiendo el mojo

Particularmente me refiero a la expresión "he perdido el mojo", que, como bien dicen en Sensacine, en España popularizó, más que 'Austin Powers. la espía que me achuchó', el doblaje de Florentino Fernández y su particular manera de decirlo. Curiosamente, no es una gamba del cómico: en América se utilizó de la misma manera, a pesar de que hasta ese momento "mojo" era algo completamente distinto.

En España, por supuesto, tenemos el mojo picón, pero en Estados Unidos se conoce más como la bolsa que lleva diversos materiales mágicos para la práctica del hoodoo (que no vudú). De alguna manera, Mike Myers supo convertirla en una palabra totalmente icónica que, años después, toda una generación sabe distinguir al instante como sinónimo de confianza, carisma y sex-appeal. ¡Sí, nena, sí!

En el fondo, esta solo es una muestra más de que hay que saber envejecer con dignidad. No pasa nada por tener frases y expresiones únicas, por saber completar qué viene después de la cancioncilla "No conquistas nada" y por conocer cada una de las ocurrencias de Austin Powers, Doctor Maligno y Gordo Cabrón. Bueno, no esperarías llegar a los 40 siendo un fan a ultranza de 'Skibidi Toilet', ¿no?

