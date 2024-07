'Skibidi Toilet', el fenómeno de YouTube, llegará a cine y televisión de la mano de Michael Bay ante la incomprensión de cualquier adulto

Si tienes más de 25 años y no hablas con niños y adolescentes, es probable que no tengas ni idea de lo que es 'Skibidi Toilet'. Sin embargo, los capítulos que su creador, DaFuq?Boom! (en la vida real, Alexey Geramisov) sube incansablemente a su canal de YouTube tienen hasta 150 millones de visitas, y se ha convertido en un fenómeno generacional que no ha parado de subir desde febrero de 2023, cuando se subió su primer vídeo. Y ya sabéis lo que piensan en Hollywood de los éxitos de los que aún no han sacado tajada.

Se te va a poner cara de pantalla

Hoy hemos sabido gracias al podcast 'Strictly Business' que en Hollywood ya están planeando una película sobre 'Skibidi toilet' dirigida por Michael Bay, que está preparando un tratamiento para todos los ámbitos del audiovisual: "Estamos hablando ahora mismo, tanto en el lado de la televisión como en el de cine, donde estamos teniendo las primeras conversaciones ahora mismo. Pero no lo es todo para nosotros", ha afirmado el productor (y ex-presidente de Paramount) Adam Goodman,

'Skibidi toilet' trata, a lo largo de 76 episodios completamente mudos creados exclusivamente por Geramisov, de una lucha entre váteres con cabezas humanas saliendo de ellos y personas con sus cabezas sustituidas por televisiones, cámaras de seguridad y altavoces. El líder de los váteres se llama "G-Toilet" y amenaza con la destrucción de la humanidad. También hay váteres extraterrestres destinados a acabar con ambas facciones, y si todo esto os parece un guirigay, no os preocupéis: a mí también, pero no a los millones de chavales que comprenden perfectamente la historia y para quienes va dirigida esta película.

Por hacerte una idea de su tamaño, en cuanto a búsquedas de YouTube, 'Skibidi Toilet' supera a Marvel, la NBA, 'Star Wars', DC o 'Harry Potter', y durante muchos meses les supera incluso combinándolos. Al fin y al cabo, este es el primer icono cultural que la generación Alpha puede considerar como propio, y, como tal, están obsesionados, deseando sacarle todo el jugo. Y, por supuesto, llenarán los cines como ya hicieron en 'Five nights at Freddy's' aunque para el resto de nosotros, pobres humanos, suponga un sinsentido de proporciones absurdas.

Hay dos puntos clave en el calendario a partir de ahora: el primero, cuando en otoño salga a la venta el merchandising de la serie y se compruebe si puede traspasar las barreras de Internet. El segundo, el estreno, el 16 de agosto, de la película del canal 'Ryan's World', otro bombazo infantil de YouTube. Si ambas tienen éxito, 'Skibidi toilet' debería ser un trato hecho.

De momento, lo único que sabemos, según ha dicho Goodman, es que, sin revelar qué estudios o entidades pueden apoyar el proyecto, están apostando por una mezcla entre animación e imagen real con un estilo visual a lo 'John Wick' o 'Distrito 9': "Si encontramos un compañero que realmente crea que hay una oportunidad para hacer crecer la franquicia y la historia y para ponerla donde esperamos que puede llegar, entonces el cine y la televisión son una extensión natural para nosotros". ¿Es YouTube el futuro del cine? A estas alturas, quién sabe.

