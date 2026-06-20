Hoy llega a Netflix la fantástica película de aventuras de 961 millones que hizo historia en cines hace apenas un año

Netflix estrena más películas originales que cualquier otra plataforma. De hecho, es muy probable que estrene más que la suma de todas las demás, pero aún así sigue necesitando de producciones ajenas para no bajar el ritmo y atender a las necesidades de sus clientes. Por ello, hoy recupera una fantástica película de aventuras que arrasó en taquilla el año pasado con una recaudación de más de 961 millones de dólares.

La película que logró esa proeza se convirtió además en la adaptación en imagen real de un videojuego más taquillera de todos los tiempos, por lo que rápidamente se pudo en marcha una secuela que ya está rodándose. La cinta en cuestión es 'Una película de Minecraft', el salto a la gran pantalla del famoso videojuego de Mojang Studios liderado por Jack Black y Jason Momoa.

Una película que simplemente busca que te lo pases bien

Dirigida por Jared Hess, 'Una película de Minecraft' es una aventura llamada a conectar sobre todo con aquellos que jugasen en algún momento al videojuego original. Todo ello aliñado con un sentido del humor no especialmente elaborado, pero que en todo momento sabe lo que quiere conseguir. Y el dúo formato por Black y Momoa se convierte en su principal baza para conseguirlo.

Todo eso lleva a que se produzca algo bastante curioso con ella, ya que es una película que busca llegar a un público masivo y al mismo tiempo mantener su condición de propuesta nicho. La principal consecuencia de ello es que acaba resultando algo genérica para lo que podría haber sido, pero es que igual al equipo liderado por Hess no le quedaba otra.

Con todo, es muy difícil enfadarse con una película que, por encima de todo lo demás, quiere que el espectador pase un buen rato, se olvide de los problemas de la vida cotidiana y disfrute con una aventura colorida y repleta de humor. Así lo defendieron Black y Momoa, siendo muy difícil llevarles la contraria en eso. Cuestión aparte es que acabe siendo un simple pasatiempo de usar y tirar.

A mí me sorprendería mucho que no arrase ahora en Netflix y que todo el mundo se entere de su llegada a la plataforma, pero nunca está de más avisar de ello. Por cierto, su lanzamiento aquí supone su salida de HBO Max, por lo que no esperéis verla por ahora allí.

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