Karra Elejalde, actor de 65 años, sobre su juventud en los 70: "Trabajé 6 años en montajes eléctricos a la vez que hacía teatro amateur"

Creo que no me equivoco si os digo que Karra Elejalde es, probablemente, uno de los actores a los que más cariño le tenemos quienes consumimos cine español. No solo porque suele encarnar personajes entrañables, sino porque en él vemos a un profesional como la copa de un pino: cercano, versátil, trabajador y de gran autenticidad en su trato. Su presencia en pantalla transmite algo que no se aprende en ninguna escuela de interpretación, por eso es interesante conocer sus orígenes. Y esto mismo nos lo contó él mismo hace un tiempo mientras charlaba con Esquire.

"La cosa no estaba para probar suerte, sino para aprender un oficio y encontrar un trabajo"

Elejalde no debutó siendo un niño en pantalla. De hecho, su primera oportunidad no llegó hasta los 27 años, con la película bélica A los cuatro vientos (1987), dirigida por José Antonio Zorrilla y ambientada en Guernica. Para entonces, sin embargo, ya acumulaba un largo recorrido en el teatro alternativo y amateur, un espacio donde se fogueó durante años mientras compaginaba la interpretación con otras profesiones. Y es que, lo reconoce en su conversación con el antes mencionado medio, "La cosa no estaba para probar suerte, sino para aprender un oficio y encontrar un trabajo".

"Así que estudié cinco años de Electricidad, tres de oficialía y dos de maestría. Y trabajé seis años en Montajes Eléctricos Loyola, a la vez que hacía teatro amateur. También estudié pintura y escultura en la Escuela de Artes y Oficios. Pinté con algunos de los grandes, como Santos Iñurrieta y Carmelo Ortiz de Elgea. Recuerdo que me decían: 'Da gusto verte pintar no por lo que pintas, sino porque estás callado... [risas]'. Y es verdad, cuando pinto estoy concentrado y relajado... Siempre he sido hiperactivo, dinámico, lenguaraz, con muchas inquietudes".

"Si llego a decirlo en casa se hubieran reído de mí"

No era, por tanto, uno de esos chicos que tenían clarísimo que querían ser actor —"porque si llego a decirlo en casa se hubieran reído de mí"—, pero la interpretación terminó encontrándolo. En el pleno y efervescente País Vasco de los años 80, se juntó con un grupo de amigos y acabó fundando hasta cuatro compañías de teatro. Toda esta etapa, y su vida, le acabó dejando claro que si se metía en esto era para convertirse en un actor prestigioso, un actor que lo hace bien. "Siendo honesto, no me siento nada cómodo haciendo promoción ni paseándome por las alfombras rojas de los festivales porque, además, soy cero glamouroso". Pero se le da bien también, todo sea dicho.

Y desde luego, con dos Goya en su haber —por 'También la lluvia' y 'Ocho apellidos vascos'— ha demostrado de sobra que ese empeño por hacerlo bien no era ninguna pose, sino la base de una carrera sólida, respetada y profundamente querida.

Imagen de cabecera | Invasor (2012)

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