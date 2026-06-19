Hoy en Netflix, uno de los mejores thrillers del siglo XXI que hace un remake acertado de un clásico imprescindible del género

El arte de un remake está en saber reinterpretar la esencia y el comentario del contexto de la época a los códigos del momento actual, sobre todo en un nuevo (aunque no tan distinto) contexto. Es fácil ser cínico con estas propuestas, pero de vez en cuando sale algo asombroso o a reivindicar como ‘El mensajero del miedo’ (’The Manchurian Candidate’).

Reinterpretación del clásico imprescindible del thriller de John Frankenheimer, con Jonathan Demme actualizando de la mano de un gran Denzel Washington un gran ejercicio de paranoia política. La película es uno de los mejores ejercicios de género del siglo XXI y ya se puede ver en streaming a través de Netflix.

Un candidato sospechoso

El veterano Bennett Marco recuerda a menudo, sobre todo en varias conferencias, la terrible emboscada que vivió su pelotón en Kuwait, donde el sargento y ahora candidato a vicepresidente Raymond Shaw cometió una hazaña heroica para salvarlos. Pero una serie de pesadillas recurrentes y la reaparición de otra persona presente en el evento hacen dudar a Marco sobre si sus recuerdos son verídicos.

Una historia que ya funcionaba excelentemente en un contexto de Guerra Fría como la original, pero la reinterpretación consigue colocarla en un nuevo lugar igualmente interesante como la Guerra del Golfo. Aunque las intenciones vayan más en la dirección de capturar esa inseguridad y desconfianza en un gobierno post-11S, que aplica la guerra contra el terrorismo y la hipervigilancia de manera espeluznante.

Esto ancla un poco la propuesta de Demme en el tiempo, pero las sensaciones que transmite siguen siendo viscerales. Su habilidad para el cine de intriga más estremecedor ya quedaron patentes en el pasado, y su talento para transformar la empatía en cine nos consigue poner bien en perspectiva de este personaje.

‘El mensajero del miedo’: inquietud contundente

Su mayor pecado es evidente: no es una obra maestra total como puede ser la de Frankenheimer. Aun así, no se queda corta, y el tiempo se muestra benévolo con esta nueva ‘El mensajero del miedo’. De nuevo, es la manera de capturar la inquietud del momento y la dirección de Demme, pero también su fabuloso reparto.

Meryl Streep y Liev Schreiber brillan bastante en esta pareja madre e hijo que conspiran políticamente y que se mueven en terreno turbio. Pero es de nuevo Washington, que siempre engrandece el material que tiene entre manos, el que termina de propulsar un ejercicio de thriller que golpea contundentemente.

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