Harrison Ford, sobre recoger un premio a su extensa obra con 83 años: "Es raro recibirlo en la mitad de mi carrera"

Con 83 años —y a semanas de cumplir 84— cualquiera pensaría que Harrison Ford estaría planteándose dejar atrás los largos y agotadores días de rodaje. Pero no es el caso. Aunque ahora mismo no tenga grandes proyectos a la vista, el eterno Han Solo de Star Wars e Indiana Jones ni se plantea retirarse. Es más, bromeó sobre ello al recibir hace unos meses un premio honorífico a toda su carrera: "Es un poco raro recibir un premio a la trayectoria en la mitad de mi carrera. Sigo siendo un actor en activo".
"Sigo siendo un actor en activo"
No tiene proyectos futuros anunciados, al menos por ahora, pero su actividad en los últimos años demuestra que Harrison Ford sigue tan presente como siempre. Además de debutar en el UCM de Marvel con 'Capitán América: Brave New World' y volver a empuñar su mítico látigo como Indiana Jones en 'Indiana Jones y el Dial del Destino', el actor ha encontrado una segunda juventud en la televisión. Junto a Helen Mirren hizo 1923, la soberbia precuela de Yellowstone, y también conquistó a crítica y público con Terapia sin filtro (Apple TV), donde interpreta al entrañable doctor Paul Rhoades, un papel que le valió en 2024 su primera nominación al Globo de Oro en 30 años.
"No fui un éxito de la noche a la mañana. Gracias, George Lucas. Gracias, Steven Spielberg"
En resumen, es una persona que puede presumir de seguir siendo cotizado, de seguir protagonizando grandes proyectos, y que pese a todo, no olvida de dónde viene: "No fui un éxito de la noche a la mañana. Gracias, George Lucas. Gracias, Steven Spielberg. (…) Este es un negocio difícil de entrar. En mi caso, es un negocio difícil de salir, gracias a Dios, porque amo lo que hago. (…) Soy un tipo realmente afortunado. Afortunado de haber encontrado a mi gente. Afortunado de tener un trabajo que me desafía. Afortunado de seguir haciéndolo. Y no lo doy por sentado. Quiero dar las gracias, de verdad, desde el fondo de mi corazón, a mis compañeros, y a mi extraordinaria y hermosa esposa, y mi familia, quienes me han dado amor y coraje a lo largo de todo esto".
Difícil no emocionarse, como él mismo hizo, al recoger el Lifetime Achievement Award, uno de los mayores reconocimientos que puede recibir un intérprete en Hollywood. Y es que, piénsalo: Han Solo, Indiana Jones, Rick Deckard… Estos tres personajes forman parte del imaginario colectivo y siempre estarán asociados a su figura. Y si nos ponemos a hablar de su faceta protagonizando thrillers de acción nos sale varias películas que no merecen caer en el olvido, como El fugitivo, Juego de Patriotas, Air Force One (placer culpable) o Único testigo. ¿Con cuál peli suya te quedas?
Imagen de cabecera | 1923
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