El director de 'La maldición de Widow's Bay' explica el final de la temporada 1 y qué implica ese último gran giro

La temporada 1 de 'La maldición de Widow's Bay' ha terminado con uno de los giros más sorprendentes de lo que llevamos de año parece que cambiará por completo el rumbo de la serie. Cuando parecía que la historia había encontrado la forma de romper la maldición que pesa sobre la isla, el episodio final reveló que todo había sido una ilusión. Y tenemos suerte, porque la serie acaba de ser renovada por una segunda temporada.

A partir de aquí habrá spoilers de la serie

Cambio de objetivo

Ruth Livingston no era realmente la última descendiente de los Warren. Resulta que su hija secreta, Lauren -la esposa del alcalde Tom Loftis- había convertido sin saberlo a Evan, el hijo de ambos, en el auténtico heredero del linaje maldito. Y esa revelación no solo cambia el destino de los personajes, sino que obliga al alcalde a pasar de querer acabar con la maldición a proteger a toda costa al niño, aunque eso implique mentir a todos los habitantes de Widow's Bay.

Ahora, Hiro Murai ha adelantado cómo afectará ese giro a la segunda temporada y por qué cree que la historia apenas acaba de empezar. El director y productor ejecutivo de la ficción de Apple TV+ ha explicado que el desenlace de la primera temporada no solo cambia el conflicto principal, sino que también permite que la serie combine una gran historia con episodios más independientes, recuperando el tono de antología sobrenatural que tanto gustó en sus primeros capítulos.

"Lo que me encanta de la serie es que puede hacer ambas cosas. Puede desarrollar las historias principales de la temporada, y también recurrir a episodios autoconclusivos donde puedes ver los episodios sin seguir el orden. Y lo que me encanta de cómo terminó la temporada es que reinicia el tablero para que puedas volver a hacer episodios pequeños, episódicos, antológicos, pero con la complicación añadida de que Tom sabe lo de Evan, y que tiene que protegerlo para que no se entere el resto de la isla de que es el último descendiente. Bechir y él tienen un secreto juntos. Ambos saben que fueron a casa de Ruth para matarla. Así que hay una dinámica compleja ahí. Creo que simplemente intensifica lo que funciona en la serie, lo que ha funcionado en la primera temporada, sin cambiar la dinámica"

Ahora, la situación del alcalde cambia radicalmente respecto a la primera temporada. Después de intentar convertir Widow's Bay en un destino turístico y buscar desesperadamente una forma de romper la maldición, ahora su única prioridad será mantener a salvo a Evan. Eso significa ocultar la verdad a los vecinos de la isla e incluso sacrificar cualquier posibilidad de acabar con la amenaza sobrenatural si eso pone en peligro a su hijo.

Además, la segunda temporada también recuperará el componente más terrorífico del universo de la serie. Con la maldición todavía activa, la historia podrá volver a explorar otras criaturas y leyendas, al mismo tiempo que desarrolla el nuevo conflicto entre Tom y el sheriff Bechir Clemmons. Ambos compartieron el intento de asesinato de Ruth, pero Bechir todavía desconoce que el verdadero descendiente de los Warren es Evan, y esto podría convertirlo en una amenaza aún mayor.

El peso de los secretos será uno de los grandes motores de la nueva entrega. Tom tampoco parece dispuesto a contar la verdad a Wyck ni a Patricia, quienes creen que la tormenta mortal terminó gracias a la muerte de Ruth, cuando en realidad fue consecuencia del sacrificio de Kenny ante la entidad maligna. Además, Evan escuchó parte de lo ocurrido aquella noche, un detalle que podría resultar decisivo más adelante.

Habrá que ver de qué manera evoluciona, pero tendremos que esperar un poco para poder verlo.

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