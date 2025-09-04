Margot Robbie y Jacob Elordi son dos amantes condenados por el deseo y la tragedia en 'Cumbres borrascosas', que muestra su intenso tráiler

Pasiones desbordadas, amores imposibles, rencores que atraviesan generaciones... Y nuevas canciones de Charli XCX. Cada vez queda menos para el regreso de 'Cumbres borrascosas' al cine. El clásico de Emily Brontë, publicado en 1847 y convertido en un hito del romanticismo gótico, encuentra una nueva voz a través de Emerald Fennell, que después del fenómeno 'Saltburn', escribe, dirige y produce esta adaptación encabezada por Margot Robbie y Jacob Elordi.

Un clásico inmortal

Margot Robbie interpreta a Cathy y Jacob Elordi será Heathcliff, dos figuras condenadas a vivir su vínculo entre el deseo y la tragedia. A su lado, completan el reparto del filme Hong Chau como Nelly Dean, Alison Oliver como Isabella Linton y Shazad Latif como Edgar Linton. La producción también incorpora en el elenco a Owen Cooper, Charlotte Mellington y Vy Nguyen.

El proyecto despertó gran interés en la industria desde que Robbie y Elordi se vincularon como protagonistas y contará con el respaldo de Warner Bros. junto a MRC y la producción de LuckyChap, la compañía de Robbie. Su estreno en cines está previsto para el 13 de febrero de 2026, apuntando directamente a la temporada de San Valentín.

Emerald Fennell, ganadora del Oscar por 'Una mujer prometedora' y directora de 'Saltburn', consolida con este proyecto su reputación como una de las cineastas más singulares de su generación. 'Cumbres borrascosas' será su segunda colaboración con MRC y LuckyChap después de la mencionada 'Saltburn', y refuerza el vínculo creativo que ha establecido con Robbie en los últimos años.

En Espinof | Las películas más esperadas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de 2025