El autor de 'Chainsaw Man' nos partió el alma con este anime. Ahora también tiene un live action en marcha de la mano de Hirokazu Koreeda

A Tatsuki Fujimoto le conocemos mejor por 'Chainsaw Man', aunque también nos ha dejado una colección de historias cortas absolutamente estupendas. Una de las mejores sin duda es 'Look Back', que tuvo su propia adaptación a anime el año pasado y ya hemos podido verla en Amazon Prime Video.

Pero, casi siguiendo el ciclo natural de los mangas, ahora lo que toca es la adaptación a live action, que viene nada más y nada menos de la mano de Hirokazu Koreeda.

Volvemos a por más

No es la primera vez que Koreeda se arranca a adaptar un manganime, porque ya en 2023 estrenó en Netflix la emotiva 'Makanai: la cocinera de las maiko', aunque posiblemente 'Look Back' va a ser uno de los más sonados. El manga de Fujimoto sigue a dos niñas que se hacen amigas gracias a su pasión por el dibujo, y ambas se empiezan a animar mutuamente para crear mangas juntas.

Sin embargo, la tragedia termina salpicándolas, y 'Look Back' nos dejó una historia muy emocional que te parte el alma en dos. El anime apenas dura una hora, con lo que quizás Koreeda busque darle su propio toque al material original de Fujimoto y decida expandir un poco más la historia.

"En un viaje de vuelta de Kioto a Tokio, me atrajo la espalda de una figura en la portada de un libro en una tienda en la estación de Shinagawa", explicó el director sobre el proyecto. "Sin pensarlo, compré una copia y ese fue mi primer encuentro con 'Look Back'. Esa noche me lo leí de una sentada. Aunque el manga y el cine son medios diferentes, al ser otro creador, sentí la determinación desesperada tras este trabajo. Podía sentir, casi con dolor, que Fujimoto simplemente no podía pasar página sin crear esta obra. Para mi, 'Nobody Knows' era ese tipo de obra".

Ya se han dejado ver las primeras imágenes de las protagonistas, Fujino y Kyomoto recreando algunas de las escenas más icónicas del manga. Koreeda dirigirá la adaptación de 'Look Back' y también se encargará de la edición y el guión para K2 Pictures. Se espera que el live action se estrene en Japón a lo largo de 2026, aunque por ahora no hay fecha concreta.

