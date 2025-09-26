"No sé ni si me pagaron". Mark Hamill apareció en esta película olvidada de Stephen King, pero ni él mismo se acordaba

Este año Mark Hamill ha vuelto a ponerse delante de las cámaras para un gran estreno con la aclamada adaptación de 'La larga marcha'. La esperadísima adaptación ha tardado décadas en fraguarse, y se está perfilando como una de las películas de terror del año con grandes críticas en su estreno estadounidense.

No es la primera vez que Hamill se pasa por una película de Stephen King, aunque a él mismo se lo han tenido que recordar. El tema ha salido cuando en una conversación con Entertainment Weekly, el entrevistador le mencionó su presencia en la película 'Sonámbulos' de 1992.

"Si recuerdo bien, Mick Garris, el director, me preguntó, ¿podrías hacer un papel pequeño? Le quiero mucho, y pensé, 'tengo que hacerlo por ayudarlo'. No sé ni si me pagaron, pero se me había olvidado totalmente. Si no hay premiere de una película, a veces se me pasan y no las veo. Creo que en algún momento la vi, pero fue hace tanto que no me acuerdo mucho de ella."

Pequeño papel es quedarse corto, y lo que hace Hamill en esa película casi se caracteriza de cameo, por lo que no es extraño que se le olvidara. Según IMDB, su papel como el Sheriff Jenkins ni siquiera está acreditado. Tampoco ayudó que la película en sí pasase totalmente desapercibida, supuso otro fracaso cinematográfico de un Stephen King que no adaptaba aquí nada, sino que escribía un guion original.

Hamill estuvo a punto de saltarse también su trabajo de King más reciente. En otra charla también con EW, recordaba que su desprecio a las armas de fuego hacían esta película fueran un "no" fácil para él. Su papel aquí era sin embargo mucho más jugoso, y cuanto más supo sobre el personaje que interpretaba le quedó claro que toda esa violencia no era algo que iba a tomarse a la ligera, por lo que acabó aceptando.

En Espinof | Solo hay una manera de ver antes de tiempo una de las películas de terror más esperadas del año: haciendo deporte durante la proyección

En Espinof | Mark Hamill tenía una propuesta para mejorar su trama en 'Los últimos jedi'. Y menos mal que no le hicieron caso porque era mucho peor