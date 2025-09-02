Solo hay una manera de ver antes de tiempo una de las películas de terror más esperadas del año: haciendo deporte durante la proyección

Mi novela favorita de Stephen King siempre ha sido un pequeño placer culpable. Admiro su narrativa en 'It (Eso)', me fascina la crudeza de 'Carrie' y la magia de 'La tienda', pero nunca he puedo resistirme a la distopía tan absurda como punzante de 'La larga marcha'. Han tenido que pasar 46 años antes de que alguien se atreviera convertirla en película, pero Francis Lawrence ('Los juegos del hambre', 'Soy Leyenda') ha conseguido unir el puzzle de una vez por todas... Y, quizá, ponerte en forma por el camino.

10.000 pasos al día, ¡sanísimo!

La película, que antes pasó por las manos de George A. Romero y Frank Darabont, se estrenará el 12 de septiembre en Estados Unidos (el 21 de noviembre en España) y ha decidido que sus primeras proyecciones sean inmersivas. Puro cine 4D, vaya. Durante la hora y 48 minutos que dura 'La larga marcha', hasta 50 espectadores han tenido que estar andando sin parar si no querían ser eliminados y quedarse con la proyección a medias.

Este pasado sábado, según leemos en TheWrap, en el Culver Theater de Los Angeles quitaron todas las butacas para poner, en su lugar, cintas de andar. Las reglas, muy sencillas: todos los espectadores tenían que estar en todo momento superando los 5 kilómetros por hora, y solo podían bajar de la marca en tres ocasiones. Si lo incumplían, un encargado del cine les acompañaría fuera de la sala (a diferencia de la novela de King, donde les pegaban un disparo en la sien).

Es posible que te estés preguntando cuál fue el premio para los ganadores, y la respuesta quizá te decepcione: acabar de ver la película. Por supuesto, no te preocupes si estás en baja forma: el resto de los pases se harán con butacas y palomitas. Si quieres cumplir y caminar al mismo tiempo que los concursantes tendrás que esperar a que se estrene en streaming (o insistirle mucho a los dueños del cine para que te dejen llevar tu cinta de caminar).

