'Salvados por la campana': el nuevo tráiler del reboot recupera a la pareja formada por Zack Morris y Kelly Kapowski

El estreno del reboot de 'Salvados por la campana' en Peacock está a la vuelta de la esquina, algo que la plataforma de streaming ha querido recordarnos lanzando un nuevo tráiler en el que recupera a la pareja formada por Zack Morris y Kelly Kapowski.

En esta nueva 'Saved by the Bell' veremos cómo Zack, actual gobernador de California, decide enviar a los estudiantes de varios institutos que ha cerrado a algunos de los mejores colegios del estado, incluyendo Bayside, por lo que sus alumnos recibirán una dosis de realidad a lo que no está acostumbrados.

Hasta ahora, Peacock había destacado sobre todo el hecho de que Mario Lopez y Elizabeth Berkley iban a ser dos de los grandes protagonistas de la función volviendo a dar vida a A. C. Slater y Jessie Spano, pero ahora han querido potenciar aún más la nostalgia con la aparición en el tráiler de Mark-Paul Gooselar y Tiffani Thiessen. Eso sí, ninguno de ellos aparecerá de forma regular, ya que a él lo veremos en tres episodios y a ella solamente en uno.

El reparto principal de la serie se completa con Belmont Cameli, Dexter Darden, Mitchell Hoog, Alycia Pascual-Peña, Josie Totah, Haskiri Velazquez y John Michael Higgins. Este último dará vida al nuevo director de Bayside, donde habrá al menos otro viejo conocido, ya que Ed Alonso volverá a meterse en la piel de Max.

Peacock estrenará 'Saved by the Bell' el próximo 25 de noviembre.