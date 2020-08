Las 17 series más esperadas de HBO, Movistar+, Amazon y Disney+ en lo que queda de 2020

Hace unos días realizábamos un repaso a las ficciones televisivas de estreno de Netflix más esperadas de lo que queda de 2020 y ahora es el momento de echar un vistazo a las series más esperadas del mismo periodo de HBO, Movistar+, Amazon y Disney+. En esta ocasión hemos seleccionado 17 títulos que harán más llevadero el hecho de que muchas producciones no vayan a contar con nuevos episodios antes de 2021 por culpa del coronavirus.

'Territorio Lovecraft'

Adaptación de la novela homónima de Matt Ruff avalada por la participación de Jordan Peele, aunque el verdadero responsable de la serie sea Misha Green. Situada en los años 50, todo comienza con un viaje por carretera para dar con alguien desaparecido que se complica por el racismo de la sociedad de la época y la aparición de monstruos que parecen salidos de la retorcida mente de Lovecraft...

Estreno 17 de agosto en HBO España

'Patria'

El coronavirus provocó un retraso en el lanzamiento de esta ambiciosa adaptación del libro de Fernando Aramburu sobre dos familias cuya amistad se rompió para siempre por culpa del terrorismo de ETA.

Estreno 27 de septiembre en HBO España

'30 monedas'

Serie de terror épico de Álex de la Iglesia protagonizada por Eduard Fernández, Megan Montaner y Miguel Ángel Silvestre. En ella el padre Vergara busca refugio en un pueblo apartado, pero sus enemigos no tardarán en hacer acto de presencia

Estreno en HBO España

'Antidisturbios'

Serie de Rodrigo Sorogoyen protagonizada por Raúl Arévalo, Roberto Álamo, Álex García, Raúl Prieto, Hovik Keuchkerian, Patrick Criado y Vicky Luengo. Cuenta cómo se complica un desahucio en el centro de Madrid y todas las complicaciones que derivan de ello.

Estreno en Movistar+ después de verano

'Dime quién soy'

Adaptación del libro de Julia Navarro con Irene Escolar en el papel protagonista. Su historia gira alrededor de Amelia Garayoa, quien rompió con las convenciones sociales para llevar una vida llena de aventuras en distintas ciudades de todo el mundo.

Estreno en Movistar+

'El Cid'

Jaime Lorente, Carlos Bardem, Elia Galera, Ginés García Millán, José Luis García Pérez y Juan Echanove protagonizan este nuevo acercamiento a la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, desde su niñez hasta que se convirtió en el emblemático Cid Campeador.

Estreno en Amazon

'El tercer día'

Miniserie creada por David E. Kelley con un reparto de lujo: Jude Law, Katherine Waterston, Paddy Considine, Emily Watson y Naomie Harris. Cuenta las aventuras de un hombre y una mujer que llegan a una isla misteriosa en diferentes momentos...

Estreno en HBO

'Invincible'

Adaptación animada del cómic de superhéroes de Robert Kirkman, también autor de 'The Walking Dead'. Cuenta la historia de Mark, un adolescente normal cuyo padre es uno de los superhéroes más poderosos del planeta. Un día descubre que él también tiene superpoderes y empiezan a ejercer como superhéroe bajo la tutela de su padre.

Estreno en Amazon

'La templanza'

Adaptación de la novela de María Dueñas protagonizada por Leonor Watling y Rafael Novoa. Su historia gira alrededor de Mauro Larrea y Soledad Montalvo, dos personas que se han hechos a sí mismos y cuyos destinos están a punto de unirse en un lugar y un tiempo fascinantes.

Estreno en Amazon

'Maradona, sueño bendito'

Serie de televisión biográfica sobre uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Diego Armando Maradona. En ella se explorarán diferentes etapas de su vida, empezando por sus inicios deportivos, siguiendo por su momento de mayor esplendor dentro del terreno de juego y acabando por su conflictiva etapa posterior.

Estreno en Amazon

'Nasdrovia'

Leonor Watling y Hugo Silva protagonizan esta comedia basada en la novela 'El hombre que odiaba a Paulo Coehlo', obra de Sergio Sarria. Cuenta la historia de un par de peculiares abogados que fueron pareja y que en plena crisis de los 40 optan por abrir un restaurante de comida rusa, aunque nunca esperaron que fuera a convertirse en el favorito de la mafia de dicho país...

Estreno en Movistar+

'The Falcon and the Winter Soldier'

Debería haber estrenado en agosto, pero la primera serie en imagen real del MCU para Disney+ no pudo completarse a tiempo por culpa del coronavirus. Está por ver cuándo se estrenará definitivamente, pero parece lógico pensar que será después del lanzamiento de 'Viuda Negra'.

Estreno en Disney+

'The Undoing'

Miniserie que adapta una novela de Jean Hanff Korelitz con Nicole Kidman al frente del reparto. La pandemia de coronavirus provocó el retraso -debería haberse estrenado en mayo- de la historia de Grace, una mujer que ha cumplido todos los sueños que tenía pero que ve cómo su vida se hunde por culpa de una trágica muerte y la desaparición de su marido, interpretado por Hugh Grant.

Estreno en HBO

'Truth Seekers'

Comedia de terror que vuelve a unir los caminos de Simon Pegg y Nick Frost. Cuenta la historia de unos investigadores de lo paranormal que se unen para grabar encuentros con fantasmas y subir su experiencia a su canal online. Lo que no esperaban es que éstos fueran a ser cada vez más habituales...

Estreno en Amazon

'Utopia'

Versión norteamericana de la popular serie británica con Sasha Lane y John Cusack como grandes protagonistas de la función. Su historia gira alrededor de un cómic repleto de códigos ocultos sobre una gran conspiración y los peligros a los que habrán de enfrentarse un grupo de nerds obsesionados con él.

Estreno en Amazon

'WandaVision'

La Bruja Escarlata y Visión empiezan a sospechar que su aparentemente perfecta vida suburbana no es tan perfecta como parece. Situada después de 'Vengadores: Endgame', está previsto que sea la segunda serie en imagen real del MCU para Disney+.

Estreno en Disney+ previsto para diciembre

'We Are Who We Are'

La serie de Luca Guadagnino, popular gracias a la estupenda 'Call Me By Your Name', explora la relación entre dos jóvenes que viven en una base militar estadounidense en Italia.

Estreno en HBO