"Hacer cine es como el sexo, tan sólo tienes que seguir tus instintos". Nicolas Winding Refn

No cabe duda de que Nicolas Winding Refn es uno de los autores más estimulantes y magnéticos de nuestro tiempo. Aunque su cine, de cadencias pausadas, parco en palabras y con un sentido de la estética arrollador, sea prácticamente una cuestión de amor u odio, es innegable que el cineasta danés lleva años brindándonos experiencias únicas en su especie.

Con motivo de la proyección de la magnífica 'Valhalla Rising' en el marco del BCN FILM FEST, hemos tenido la oportunidad de charlar con en director de 'Drive', 'Only God Forgives' o 'Too Old to Die Young' sobre su flujo de trabajo y su aproximación a la realización, sobre las vías creativas en medios ajenos al cine y la televisión y sobre el futuro de su plataforma de streaming By NWR. Y sí, es un hombre tan interesante como sugiere su obra.

Víctor López G. (VLG): Me gustaría hablar brevemente sobre tu flujo de trabajo. Tu obra está definida en gran parte por una aproximación visual muy intensa en términos de color, composición… y me gustaría saber cómo creas la estética de tus películas con tu director de fotografía y tus diseñadores de producción, porque parece algo muy, muy difícil de comunicar.

Nicolas Winding Refn (NWR): Lo primero que tienes que tener es no demasiado dinero para que no tengas demasiadas opciones, y en segundo lugar… no sé demasiado, o más bien no sé nada sobre tecnología. Además, soy daltónico. Sólo tienes que seguir tu instinto, y después no mover tu enfoque de ese punto de vista.

Obviamente, a lo largo de los años, desde que empecé a hacer películas hasta lo que estoy haciendo ahora, aprendes sobre la marcha y comprendes que hiciste cosas que tal vez no funcionaron y que otras sí lo hicieron; pero creo que deberías hacer cualquier película con la arrogancia de no saber cómo hacer una película. Porque entonces, sólo vas a seguir tu instinto, y ese es el modo más placentero de trabajar. Es un poco como el sexo. Ya sabes, tan sólo sigue tus instintos...

VLG: ¿Y, cómo comunicas estas ideas a tu equipo? Les transmites ese tipo de impulso, y...

NWR: Ruedo en orden cronológico, así que… es cosa de ir desarrollando todo para que puedan ver la película mostrándose ante ellos. Siempre lo he encontrado muy inspirador. El objetivo humano como director es inspirar a todo el mundo para que den lo mejor de sí mismos.

VLG: Has trabajado con Ed Brubaker, y has colaborado con Hideo Kojima en ‘Death Stranding’ con tu Scan 3D, lo cual fue muy guay, he de decir. ¿Has pensado en expandir tu trabajo a otros medios como el cómic o el videojuego? ¿Cómo puedes comparar trabajar en una serie de televisión como ‘Too Old to Die Young’ con hacerlo en una película? ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes?

NWR: Bueno, sólo soy un personaje en el mundo de Hideo; es obviamente su juego, pero fue divertido. Me escaneron en una máquina, así que fui un simple placer para la vista. Con Ed Brubaker, creamos ‘Too Old to Die Young’ juntos. Es un guionista maravilloso, y me encantó hacerlo.

Cuando hice ‘Too Old to Die Young’ sólo quería hacer una película muy larga. Una película de 13 horas. Es algo que claramente no puedes hacer en el cine, pero puedes hacerlo en streaming. Obviamente, Amazon no estaba de acuerdo conmigo, pero ya era demasiado tarde. Creo que no deberíamos ser tan estrictos a la hora de definir qué es algo y qué no. Creo que sólo deberíamos mirar la tecnología, ver qué oportunidades te abre y hacer con ella lo que desees.

VLG: ¿Y te ves trabajando en medios diferentes más allá del cine y la televisión?

NWR: ¡Sí, claro! Creo que tanto los cómics —o novelas gráficas, como parece que tienes que llamarlas hoy en día— y los videojuegos abren vías muy interesantes para trabajar, y me encantaría hacer más cosas con ellas. No he hecho nada con cómics, y estoy empezando mi primer juego ahora. Es algo fascinante. Ni siquiera soy jugador habitual; no tengo nada para jugar videojuegos aparte de una Nintendo que robo de vez en cuando a mis hijos para jugar al Super Mario.

VLG: Me gustaría saber cómo va tu trabajo en tu plataforma de streaming By NWR y cuáles son tus planes para ella. Y si absorbe tanto tiempo como parece, porque estáis haciendo un trabajo de investigación alucinante.

NWR: En By NWR participa un equipo que hace la mayor parte del trabajo. Yo no hago prácticamente nada. Hay un gran equipo tras ella. Respecto a los otros aspectos, seguimos construyendo y creciendo, estamos en nuestra segunda, como me gusta llamarla, exposición, que estamos planeando titular “Decadencia Terapéutica”, y que será nuestra siguiente gran presentación. También estamos introduciéndonos en la producción en By NWR, así que haremos nuestras propias producciones en el futuro. Hay muchas cosas en marcha. Nos mantenemos ocupados.