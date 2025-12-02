La primera microserie vertical española ya está aquí. Atresmedia se lanza a la gran tendencia audiovisual de 2025

Amigos, los de Quibi no estaban tan locos cuando empezaron a tontear con el concepto de microseries y formatos verticales. Y es que lo que hace cinco años nos sonaba a broma hoy es toda una industria que, según calculan, puede llegar a mover más de once mil millones de dólares este 2025. Un mercado en el que va a aterrizar España con su primera serie en este formato.

Durante el Atresplayer day de este fin de semana se presentó oficialmente en sociedad 'Una novia por navidad', la que será la primera producción en España de una serie de formato micro, es decir, de episodios de 1 a 3 minutos pensadas para ser consumidas en el móvil. Esta se enmarcará en Flooxer, la marca joven de atresplayer.

Protagonizada por Marina Baeza y Carla Flila, tenemos como podéis imaginar con la clásica historia de amor por navidad. Esta vez entre Sofía, que vive su peor Navidad con ruptura repentina y una convivencia familiar asfixiante. Su única vía de escape es Marina, la novia de su hermano. Así que tendremos todo un triángulo emocional repartido en 60 episodios.

La verdad, si me hubieran dicho quién sería la primera de las grandes en ponerse con el tema de series verticales, probablemente no hubiera dicho Atresmedia sino Netflix, dispuesta a ganar el mercado de gente que no sabe estarse quieta con el móvil (ahí tenemos el tema de los juegos).

Dramas para la generación del TikTok

El caso es que desde Atresmedia quieren entrar (algo tarde, que estamos en diciembre) en una de las grandes tendencias de consumo televisivo de este 2025, cuando la fiebre por el formato ha estallado en Asia (China, dónde si no) y en Latinoamérica.

Nunca es tarde, ya que las previsiones es que el formato corto y vertical ha venido para quedarse ya que el consumo de vídeo corto vertical, tipo TikTok, los Reels de Instagram o los Shorts de Youtube, es ahora prácticamente la norma. Aplicaciones, de hecho, que son clave a la hora de que la gente entre en el universo del microdrama.

La estrategia habitual de las plataformas especializadas y de otras que se han aventurado en este terreno es echar el anzuelo en dichas redes sociales, cada vez más amigas del vídeo corto y adictivo y, o bien lanzar promos, o bien directamente colgar los primeros episodios para dirigirlos luego a la plataforma correspondiente.

'Una novia por navidad' se estrenará el 23 de diciembre en Flooxer por lo que hay tiempo para refinar la estrategia de lanzamiento y ver si logran meter su pie en un mercado en aparente expansión.

