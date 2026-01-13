Malas noticias para los fans de 'Solo Leveling'. La temporada 3 sigue en el aire, pero no es la única decepción que traerá 2026

El año pasado fue espectacular para 'Solo Leveling', que con su segunda temporada se convirtió en uno de los grandes bombazos internacionales de anime. Sung Jinwoo es una estrella en alza y parece que es imparable, dando pie a una franquicia tremenda que desde Corea están dispuestos a explotar al máximo con todo tipo de adaptaciones.

Ahora bien, a pesar del éxito descomunal de 'Solo Leveling', no se libra de problemas y va a ser un añito complicado para los fans del anime.

No damos una...

A pesar del brutal éxito de 'Solo Leveling', la tercera temporada del anime aún no se ha confirmado de manera oficial. Dentro de poco se cumplirá un año desde que nos despedimos de la segunda temporada, y sigue sin haber noticias sobre el futuro del anime.

Aunque parece que sus creadores quieren apuntar a un posible estreno en cines para tratar de imitar el éxito de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' y 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze', pero en este momento parece bastante improbable que el anime vaya a regresar a lo largo de este año. Quizás desde A-1 Pictures se está guardando la sorpresa, pero teniendo en cuenta que las películas y las series más esperadas del año, incluso las que se estrenan en otoño, ya se han anunciado sería raro que 'Solo Leveling' estuviera preparando su regreso para 2026 y no se le esté dando el bombo esperado.

Mientras esperamos que regrese el anime por lo menos podríamos aferrarnos al futuro estreno de la adaptación en acción real. Netflix confirmó hace unos meses que está trabajando en su propia versión en accón de 'Solo Leveling' y ha ya ha anunciado a Byeon Woo-seok como Jinwoo y Han So-hee como Cha Hae-in, pero no se espera que comience el rodaje hasta abril. Teniendo en cuenta el tiempo de rodaje y la post-producción, es bastante improbable que el live action se estrene antes de 2027.

Además, según apuntan los anuncios de reclutamiento para el proyecto, se espera que la serie tan solo conste de siete capítulos, algo menos de los 12 o 15 a los que suelen apuntar los dramas coreanos. Así que muchos fans ya empiezan a temer que el live action de Netflix trate de condensar demasiado material, además de que otros tantos rumores apuntan a que el K-drama podría centrarse más en los aspectos románticos de la historia.

Por si fuera poco, el manhwa secuela 'Solo Leveling: Ragnarok' se encuentra en un hiato indefinido. En 2024 comenzó la adaptación de esta secuela de la mano de Daul Do y JIN, pero resulta que el artista tiene que cumplir el servicio militar obligatorio para los jóvenes coreanos y empieza este mismo mes.

Este servicio dura habitualmente entre dieciocho y veintidós meses y ni siquiera las grandes estrellas del K-pop se libran de él, así que podemos esperar que el hiato del manhwa podría extenderse unos dos años. Vamos, que 'Solo Leveling' se encuentra en un limbo curioso en todos sus frentes, y sus fans más fieles pueden ir preparándose para un año de sequía.

En Espinof | Este es el mejor anime del año para los fans japoneses. Una comedia romántica que se ha merendado a 'Solo Leveling' y 'The Apothecary Diaries' y se puede ver en una tarde

En Espinof | ¿Qué son las Puertas Rojas de 'Solo Leveling'? Cómo se diferencian de las puertas normales y por qué son tan peligrosas para los cazadores



