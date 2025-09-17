"Es la vez que más he actuado en mi vida". Bob Odenkirk tiene claro cuál es su escena favorita de una de las mejores series de la historia

Uno de los consensos que existe entre los amantes de la televisión es que 'Breaking Bad' es una de las mejores series de todos los tiempos. En su momento hubo dudas razonables sobre cuál sería el nivel de su precuela 'Better Call Saul', pero el título protagonizado por Bob Odenkirk acabó siendo una obra extraordinaria que por momentos incluso superaba a la otra.

10 años después de su estreno, Odenkirk todavía se muestra muy agradecido por la posibilidad que le dieron de encabezar una serie tan recomendable como 'Better Call Saul'. Es cierto que llegó a su final en 2022, pero todavía le hacen preguntas sobre ella, y ahora nos interesa unas declaraciones que dio con motivo de la campaña promocional de 'Nadie 2'.

"Es una escena genial"

En la entrevista recuerda algunos de los momentos más icónicos de 'Better Call Saul', la cual él mismo ha descrito como el mayor reto de mi carrera. Además, Odenkirk recuerda con especial cariño una escena del séptimo episodio de la temporada 5 en la que su Saul Goodman dice lo siguiente a Howard Hamlin, el personaje interpretado por Patrick Fabian:

Así es, Howard. ¿Sabes por qué no acepté el trabajo? ¡Porque es demasiado insignificante! ¡No me importa! ¡No significa nada para mí! ¡Es una bacteria! ¡Yo viajo por mundos que ni siquiera puedes imaginar! ¡No puedes concebir de lo que soy capaz! ¡Estoy muy por encima de ti! ¡Soy como un dios con apariencia humana! ¡De mis dedos brotan rayos de luz!

Uno de los muchos momentos inolvidables de 'Better Call Saul' que para él tiene un hueco especial en su corazón. Eso sí, él mismo reconoció en Entertainment Weekly que su escena favorita de la serie es otra:

¿Recuerdan "Pimento" de la primera temporada, donde Jimmy confronta a su hermano mayor por traicionar y sabotear sus posibilidades en Hamlin Hamlin McGill? "Es lo más lejos que he llegado en ser otra persona. Si se puede decir 'cuantificando', es la vez que más he actuado en mi vida . Y fue muy honesto. Fue muy gratificante esforzarme tanto y perderme tanto en otra persona. Y, por supuesto, Michael me proporcionó la otra cara de la moneda. Y ahí fue donde dije por primera vez: 'Bueno, actuar es un truco genial, un truco realmente genial, cuando es difícil'.

Por cierto, el actor también ha destacado en una reciente entrevista concedida a People que no ve nada probable que haya un revival de 'Better Call Saul' en el futuro, pero ha dejado muy clara cuál sería una condición indispensable para hacerlo: "No va a salir de la cárcel. Si hay otra serie de Saul, tendrá lugar dentro de la cárcel".

