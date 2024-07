"Él es mejor y más auténtico". Bob Odenkirk recuerda cómo Steve Carell le arrebató el papel de Michael Scott en 'The Office'

Uno de los personajes de sitcom que más a calado en la cultura pop es el Michael Scott de Steve Carell en la versión estadounidense de 'The Office'. Pero la historia de la televisión moderna podría haber cambiado para siempre si el proceso de casting hubiera ido por otros derroteros. Phillip Seymour Hoffman y Paul Giamatti rechazaron el papel, pero los productores también consideraron a Bob Odenkirk como el despreciable jefe, y la estrella de 'Better Call Saul', más tarde apareció en un episodio, firmando la paz definitiva.

Un Scott distinto pero que podría haber funcionado

En una reciente aparición en el podcast 'Office Ladies', de las actrices de 'The Office' Jenna Fischer y Angela Kinsey, Odenkirk reflexionó sobre la pérdida del icónico papel. En lugar de amargarse, explicó por qué Carell era más adecuado que él para interpretar al famoso y torpe jefe.

"Yo soy, de una manera extraña, una persona muy seria para ser una alguien de comedia. Soy extrañamente serio... Es una de las razones por las que creo que Steve Carell es mejor, ya sabes, por lo que consiguió el papel".

Aunque Odenkirk también es una leyenda de la comedia gracias a su trabajo en 'Mr. Show with Bob and David' y memorables apariciones como invitado en series como 'Arrested Development', 'Cómo conocí a vuestra madre' y 'I Think You Should Leave', explicó que algunos de los rasgos que hacían más difícil conseguir papeles puramente cómicos facilitaron la transición a proyectos dramáticos como 'Breaking Bad'.

Una posición intermedia que le ha abierto muchas puertas a ambos tipos de papeles, aunque Carell haya interpretado a un suicida o un asesino en distintos puntos de su carrera.

"Hubo otros papeles para los que creo que yo era candidato que Steve consiguió, y es porque él es mejor siendo genuinamente divertido. Creo que yo traigo conmigo demasiada seriedad, y se queda ahí. Y no hay nada que pueda hacer al respecto, excepto interpretar otros papeles en los que sea útil tener eso. Y, ya sabes, no me crees como un personaje puramente ligero. Buscas la oscuridad, y eso es genial en el drama. Es una ventaja, ¿sabes? Pero en la comedia, no es una ventaja".

