Así sería la temporada 7 de 'Better Call Saul': Bob Odenkirk revela cómo continúa la historia de Jimmy McGill tras el final de la precuela de 'Breaking Bad'

Hace ya casi un año que nos despedimos para siempre de 'Better Call Saul', la extraordinaria precuela de 'Breaking Bad' protagonizada por Bob Odenkirk. El actor está celebrando ahora mismo su nueva nominación a los Emmy por su trabajo en la serie y ha concedido una entrevista a Deadline en la que, entre otras cosas, propone cómo podría su su temporada 7. Obviamente, a partir de aquí tenéis spoilers.

"Tendrá que arreglárselas con eso"

Odenkirk se muestra muy agradecido por haber podido interpretar a Jimmy McGill, ya que "nunca imaginé un personaje tan bien escrito" y deja claro que como actor "di todo lo que tenía". Además, el protagonista de la genial 'Nadie' se aventura a comentar lo siguiente sobre cómo cree que sería el futuro de su personaje en la cárcel:

Obviamente sería una persona importante en la cárcel porque conoce la ley y es bastante bueno manipulando situaciones. Así que imagino que dirige la prisión o es el consigliere de quienquiera que la dirija. Probablemente sea un tipo muy importante ahí dentro, y tendrá que arreglárselas con eso.

Es verdad que eso choca un poco con la redención que mostraba el personaje al final de 'Better Call Saul', pero uno no puede evitar pensar que una cosa es la imagen que transmite a Kim y otra la forma que tiene de ingeniárselas para sobrevivir en prisión y no acabar sometido a la voluntad de alguno de los otros reclusos.

Por cierto, no es la primera vez que uno de los protagonistas de la serie se atreve a hacer pronósticos sobre lo que sucedería a continuación, pues, además de hablar del final alternativo más triste que manejaron sus responsables, Rhea Seehorn ya comentó lo siguiente poco después de la emisión del último episodio de 'Better Call Saul':

Creo que se siguen viendo, y que todavía hay un vínculo ahí, así que ella quizá intenta encontrar una forma legal de reducir su sentencia. ¡Pero de una forma honesta! Sin nada de chanchullos.

