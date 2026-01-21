Billy Bob Thornton sentencia que las series de Taylor Sheridan no consiguen premios por culpa de la política. "Asumen que es un tipo de derechas"

A nadie se le puede pasar por alto que Taylor Sheridan se ha convertido, a la chita callando, en el Rey Midas de las series americanas. Tras guionizar películas como 'Sicario' o 'Comanchería', el guionista dio en la diana con la archi-conocida 'Yellowstone', que explotó con spin-offs, precuelas y secuelas de todo tipo: en tan solo siete años, ya tiene seis series (y las que quedan), pero además ha tenido tiempo de crear otras como 'Tulsa King', 'Operaciones especiales: Lioness' o, por supuesto, 'Landman: Un negocio crudo'.

Qué sherá, Sheridan

Esta última, precisamente, ha estado en el ojo del huracán de la polémica por su guion contra las energías renovables y los estereotipos femeninos negativos, pero a la audiencia no le ha importado: se ha convertido en un rotundo éxito cuya temporada 3 está más que confirmada. Sin embargo, como la mayoría de series de Sheridan, no acaba de dar en el clavo en la temporada de premios. Billy Bob Thornton, su protagonista sabe cuál es el motivo, y se lo ha confesado a Variety.

Creo que gran parte es política. De verdad lo creo. Creo que algunas personas asumen que Taylor es una especie de tipo de derechas o algo así, y realmente no lo es. Incluso aunque esta serie trate sobre el negocio del petróleo, él solo te muestra cómo es. No está diciendo "¡Viva, viva, viva el petróleo!".

Bueno, varias de las productoras metidas en la serie de Sheridan tienen intereses petrolíferos, y lo cierto es que sí que se muestran las renovables desde una perspectiva negativa, pero Thornton no cree que sea así: "Simplemente muestra cómo son las personas que trabajan en este negocio o que se ven afectadas por él, las personas que están al margen y las familias que forman parte del negocio; esto es lo que ocurre. Estos son los problemas, las alegrías, los triunfos y todo lo que ocurre en este mundo. Es un mundo de apuestas, y nunca se sabe lo que va a pasar. Pero creo que la gente se ha hecho una idea equivocada al respecto".

Por otro lado, a estas alturas los premios parecen importarle un comino: "Si pones tu corazón y tu alma en algo que te gusta, estás satisfecho con tu trabajo y funciona, ahí está el premio. Yo lo veo así. Ahora soy demasiado viejo para preocuparme por cosas así. Tengo suficientes premios. Estoy bien. Estoy seguro de que a la gente para la que trabajo o con la que trabajo no le gusta oír eso. Pero supongo que cuando digo que soy demasiado viejo, es porque soy demasiado viejo para no decir la verdad". Con 70 años, todo genio y figura.

