Ya he probado Max y, más allá de tener deportes, mi primera impresión es que es lo mismo de siempre pero en azul (y más caro)

Y llegó el día. Este martes 21 de mayo era una fecha señalada en el streaming y es que hoy llegaba Max, la nueva plataforma de Warner Bros. Discovery que venía a sustituir a HBO Max que, a su vez, sustituyó hace unos pocos años a HBO España. Un renovado servicio de vídeo bajo demanda por suscripción que se presentaba como el arrejuntamiento definitivo del vasto catálogo de la compañía.

Sin embargo, si bien en Estados Unidos el cambio fue algo más radical, en el último año y medio en España ya habíamos tenido una especie de transición en lo que ciertos contenidos de Discovery se colaban en el catálogo de HBO Max por lo que ya os aviso que, una vez te metes en esta nueva plataforma, apenas se notan demasiados cambios si ya eras suscriptor de la anterior.

Un proceso de inicio inocuo

Es más, el proceso de iniciar sesión por primera vez es relativamente inocuo, sobre todo si usamos navegador web ya que HBO Max nos redirige automáticamente a Max. Con tablet (en mi caso con sistema iPadOS) el paso que tenemos que hacer es descargar la nueva aplicación desde la tienda. Una vez hecho, introducimos los datos que ya teníamos con el servicio anterior y estamos dentro.

Lo primero que llama la atención es, sorprendentemente, nada. Más allá del nuevo color corporativo, el azul, la portada de la plataforma es prácticamente idéntica a lo que teníamos hasta ahora excepto por algún que otro detalle (el menú tiene una pestaña de HBO y otro de Deportes, una señalética renovada, etc.) y a partir de ahí vamos bajando por las diferentes secciones, donde ya encontramos algunas novedades.

De hecho, tenemos una fila de "Bienvenidos a Max" donde se nos da una pequeña muestra de la ensalada de contenidos variados con los pesos pesados: entre 'Dune' y 'The Last of Us' tenemos 'La fiebre del oro', 'Succession' se ve acompañada de 'Aventuras en pelotas' y poco después vemos 'Pesca radical'...

En cuanto a novedades de catálogo, más allá del puñado de cosas anunciadas como 'Dune Parte 2', documentales como 'La mano en el fuego' o y programas como el 'Naked Attraction' presentado por Pilar Rubio, la sensación es de un día más en la oficina, por así decirlo, si no tomamos en cuenta el grueso de docurrealities de Discovery y compañía que salen en primera plana.

Ensalada de contenidos

Eso sí, si lo de tener ensalada no es lo nuestro podemos explorar bastante a gusto por secciones más específicas. Un poco más abajo vemos la división en "canales" de la plataforma, con las diferentes marcas de este universo: HBO, Max, DC, Discovery, Harry Potter, Adult Swim, DMAX, Cartoon Network y uno más genérico de Niños y familia.

Una de las principales armas con las que venía Max a España era un catálogo deportivo con un pack adicional (complemento) de deportes, lo cual se hacía apetitoso con el arranque esta semana de un torneo de tenis tan importante como Roland Garros. El proceso también es bastante, le damos a "Obtener Deportes" y en la siguiente pantalla ya vendrá seleccionado dicho pack por 5 euros al mes.

En principio no debería haber problemas en este aspecto, si bien parece que el sistema no está del todo fino (algunos compañeros han tenido problemas). Lo que sí que parece que pasa es que te hacen la jugada de que si tenías el descuento vitalicio (que se respetará ese 50%) ese se asocia únicamente al plan estándar (1080p, dos dispositivos), tal como han corroborado nuestros compañeros de Genbeta. Si quieres cambiar al Premium (13,99 euros al mes o 139,00 al año) toca despedirse de él.

Por otro lado, donde más se nota el cambio entre HBO Max y Max es en la rapidez en la reproducción de contenidos, bastante mayor en la nueva plataforma. También la calidad es aparentemente mejor, al menos no se aprecia tanto el tan criticado escalado.

En definitiva, las primeras impresiones en esta llegada de Max es que estamos ante la misma muñeca pero con sombrero nuevo, lo cual no es malo del todo. Sí, los inicios de las plataformas siempre son un poco tibios por lo que aquí tampoco es nada que no nos esperásemos. Aquí ya dependerá casi más del perfil del cliente, si uno tira más por lo factual y lo documental, desde luego tiene material nuevo que llevarse a la boca. El fan de la ficción, no tanto.

