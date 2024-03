No hace falta esperar para saber qué pasa después de 'Dune: parte 2'. Ya existe una épica adaptación de 'Messiah' que continúa la película de Denis Villeneuve y puedes ver en HBO Max

El estreno de ‘Dune: parte 2’ cierra una etapa importante en la saga de Paul Atreides, pero como indica su final, queda mucho por contar en el universo de Frank Herbert, y aunque los datos de taquilla hacen pensar que llegaremos a ver más adaptaciones, Denis Villeneuve ha dicho que falta tiempo hasta que lleguemos a verlas. Malas noticias para los fans de la adaptación de Warner Bros, pero con una buena noticia escondida. Hay una miniserie de ciencia ficción en tres partes basada en las novelas que vienen que puedes ver en HBO Max y Filmin

Se trata de la secuela de la adaptación de ‘Dune’ del año 2000 que recoge todo lo que ocurre en las siguientes novelas, las más concisas ‘El Mesías de Dune’ (1969) e ‘Hijos de Dune’ (1976). Dirigida por Greg Yaitanes y escrita por John Harrison, esta nueva miniserie continúa la épica saga de la Casa Atreides en el desértico planeta Arrakis bajo el título de ‘Hijos de Dune’ (2003). Tras el rotundo éxito de la primera, los creadores de la serie decidieron continuar la historia y adaptar las dos siguientes entregas de la saga.

La primera parte está ambientada doce años después de ‘Dune’ y sería lo primero que viéramos si se realiza la nueva adaptación, todo lo correspondiente a ‘Mesías’ narra el reinado de Paul Atreides como emperador del universo y su caída orquestada por las "conspiraciones dentro de las conspiraciones" de sus numerosos enemigos. Tras hacerse con el control de Arrakis, el mundo desértico conocido por su valiosa mezcla de especias, los ejércitos Fremen de Paul han librado sangrientas yihads para solidificar su posición, pero los desafíos persisten.

Nos encontramos con que el depuesto emperador Shaddam IV y su familia están exiliados en Salusa Secundus. Su hija, la princesa Wensicia, trama la restauración de la Casa Corrino en el poder con conspiraciones y luchas por el poder entre las Bene Gesserit, el Gremio Espacial y los Tleilaxu, que conspiran juntos para derrocar el reinado de Atreides. Incluso hay Fremen rebeldes que no les gusta cómo el proyecto de terraformación en busca del “paraiso” de Paul está alterando Arrakis y su modo de vida tradicional que se unen al aquelarre.

Fidelidad y modestia

Condensando en una hora y media en pantalla la segunda novela de Herbert, que sólo dura la mitad que ‘Dune’, parece más una pieza de cámara que una epopeya épica de guerras propiamente dicha, y se limita sobre todo al drama palaciego y a la sigilosa intriga política. Aunque se pierde gran parte de las complejas tramas del texto original, esta breve adaptación conserva la esencia de la historia en un episodio accesible que no resulta confuso y funciona como un tiro a nivel de ritmo.

El segundo y tercer episodio cubre ya propiamente ‘Hijos de Dune’ y tiene lugar varios años después, siguiendo el ascenso de los hijos de Paul, Leto y Ghanima, centrándose en los conflictos internos de la hermana de Paul, Alia, y la continua agitación política y espiritual que sigue afligiendo a Arrakis. No son tan satisfactorios desde el punto de vista narrativo ni tan potentes desde el punto de vista temático como la obra maestra original de Herbert, pero ofrecen una inusual continuación de la historia al destruir el mito de Muad'Dib y cuestionar la infalibilidad de una figura heroica.

Con más espacio para respirar, los tejemanejes avanzan con giros dramáticos y extraños de los acontecimientos. Los fans de la novela podrían estar un poco preocupados por la forma en que la miniserie retrata un momento crucial de la historia, con la transformación de un personaje en gusano, un momento absurdo que resuelve de forma abstracta pero que deja muchas dudas sobre cómo Villeneuve podría hacerlo en la pantalla y que no resulte un disparate.

'La casa del gusano'

Lady Jessica, aquí es una imperial Alice Krige, que aporta una sabia madurez al papel que le sienta muy bien al personaje, y entre los miembros del reparto, tenemos a una Susan Sarandon deliciosamente maquiavélica como Wensicia, James McAvoy y Jessica Brooks como los hijos de Paul, Leto y Ghanima, que forjan un profundo vínculo en la pantalla que desprenden un aroma incestuoso acorde con el esoterismo de estas continuaciones, musicadas con clase por Brian Tyler, siguiendo un paisaje sonoro "étnico" vocal e instrumental diferente al de Hans Zimmer, pero con otros cortes solemnes que otorgan cierta sensación de nobleza.

Hay un enfoque visual más maduro de lo que las series de televisión ofrecían en una época que todavía no había consolidado la edad de oro de la televisión, con una estética inspirada pero con problemas similares al de su predecesora en sus efectos visuales envejecidos, gusanos de arena de CGI y planos generales del palacio Atreides en Arrakis que ahora no pasarían ni como boceto previo de mate painting digital. No es tan cinematográfica en términos convencionales, pero el guionista John Harrison y el director Greg Yaitanes aprovechan sus opciones con inteligencia.

Los guiones de ‘Hijos de Dune’ adaptan con éxito las dos novelas a la pantalla y conservan los componentes esenciales de sus respectivas historias haciéndolas adictivas y explicando bien el mundo en el que transcurren. De cualquier forma, los entresijos de palacio y las traiciones acercan estas entregas a lo que estamos acostumbrados a ver en ‘Juego de Tronos’ o ‘La casa del dragón’, donde aquí en vez de lanzafuegos tenemos orugas de arena y poderes, personajes resucitados y rebeliones del mismo calibre, con lo que no descartemos que acabemos viendo en HBO el resto de adaptaciones al estilo de los sangrientos culebrones de palacio de George R. R. Martin.

