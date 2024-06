Al fin sabemos algo más sobre la película de Tintín que quiere dirigir Peter Jackson: aparentemente, no ha caído en combate

Hace 13 años del estreno de 'Las aventuras de Tintín', y no ha pasado un solo día sin que esperemos con ganas la prometida secuela dirigida por Peter Jackson. Es cierto que el director neozelandés siempre está a mil cosas al mismo tiempo (la última, 'The hunt for Gollum', el futuro spin-off de 'El señor de los anillos') pero sigue prometiendo que está trabajando en ello. Ojalá sea cierto. De verdad.

Lo ha dicho con ren-tintín

Según hemos leído en la cuenta de Twitter del periodista Alexandre Loos, Andy Serkis se atrevió a dar una actualización en Annecy sobre el estado de la película: "Peter Jackson definitivamente sigue trabajando en ella". Serkis interpretó al Capitán Haddock en la primera cinta dirigida por Steven Spielberg, así que es de esperar que tenga cierta información privilegiada.

Es cierto que aquella primera parte no rompió las taquillas, pero sí recaudó lo suficiente (374 millones de dólares) como para justificar una secuela que se está haciendo de rogar. Por suerte, al ser animación y tratarse de un personaje tan atemporal, en el momento de su estreno no se va a sentir como un tren cuya oportunidad ya ha pasado.

Ya en 2018, Spielberg anunció que no esperaba ver la película hasta al menos 2021. Estamos mucho más allá, y seguimos sin noticias específicas. "¡Tintín no está muerto!" decía el director por aquel entonces. Y ojalá sea así. ¡Si no, tendremos que enfadarnos como el capitán Haddock! ¡So bachi-buzuk!

