Debemos al icono del terror Vincent Price que Obi-Wan Kenobi fuera interpretado por Alec Guinness en la original 'Star Wars'

'La guerra de las galaxias', la primera película de la saga Star Wars, que más tarde fue rebautizada como 'Una nueva esperanza' presentó al legendario Alec Guinness como 'Obi-Wan Kenobi', el personaje que luego interpretaría Ewan Macgregor en la trilogía de precuelas y la olvidable serie de Disney+. Pero esto estuvo a punto de no suceder.

Por aquel entonces, Guinness era un actor aclamado que ya había ganado importantes premios como BAFTA y un Premio de la Academia cuando hizo 'Star Wars'. Sir Guinness comentó en múltiples ocasiones sobre su participación en la franquicia, cambiando regularmente su tono y entusiasmo por las películas. Estaba claro que el actor nunca disfrutó del fervor de Star Wars entre los fans, lo que llevó a muchos a afirmar que Guinness en realidad despreciaba la franquicia. Lo que no se sabía en el momento es que su participación en la saga fue casi una casualidad.

Al revisar la biografía del actor, que es de 2003, presentó los detalles de cómo George Lucas lle ofreció el papel, ahora icónico, de Kenobi, y sus sentimientos sobre el mismo. Cuando le presentaron la idea no parecía demasiado entusiasmado con una película de ciencia ficción. Unos días después de que le ofrecieran el papel del maestro Jedi en 1975, le escribió a su amiga Anne Kaufman, refiriéndose al guion como "basura de cuento de hadas" y mencionando a George Lucas por el nombre equivocado:

Guinness continúa recordando que 20th Century Fox le ofreció 150.000, más el dos por ciento de las ganancias del productor en enero de 1976 por el papel de Obi-Wan Kenobi, el doble de lo que le ofrecieron la semana anterior. Pero esa no es la clave por la que accedió, sino la bendición del actor Vincent Price, al menos según el actor, que era uno de sus grandes amigos. En el Santa Cruz Sentinel en octubre de 1979, Price recordó que en realidad convenció a Guinness para que asumiera el papel de Obi-wan.

