La película de 'Five Nights at Freddy's' es destrozada por la crítica: "Promete escalofríos pero produce bostezos"

La saga de videojuegos 'Five Nights at Freddy's' goza de una enorme popularidad que invita a pensar que su adaptación cinematográfica va a ser todo un bombazo en taquilla. Sin embargo, la cosa cambia a la hora de valorar su recepción por parte de la crítica, ya que la película dirigida por Emma Tammi ha sido destrozada por la crítica.

De hecho, 'Five Nights at Freddy's' cuenta solamente con un 28% de críticas positivas en Rotten Tomatoes con una nota media de 4,5 sobre 10. Un recibimiento más propio de la época en la que daba la sensación de que casi todas las adaptaciones de videojuegos eran una auténtica pérdida de tiempo y no de un tiempo en el que hay versiones tan aclamadas como la serie de 'The Last of Us'.

Vapuleada

Por ejemplo, en Independent consideran que es "una versión genérica y nada cruenta de la sensación de los videojuegos de terror", mientras que The Telegraph asegura que "promete escalofríos pero produce bostezos". Por su parte, en The New York Observer señalan que "hay sustos, pero no emoción. Hay chistes, pero no risas genuinas", mientras que en Flickering Myth sentencian que "querrás dormirte porque la película es aburrida".

Obviamente, también hay alguna valoración positiva, pero lo negativo sobresale con fuerza, como cuando en Little White Lies afirman que es "una oportunidad perdida" y en My New Plaid Pants en señalan que "cuanto más intenta explicarse menos sentido tiene". Además, en The Gate dejan claro que "cualquiera que busque algo genuinamente terrorífico o divertido, o aquellos que tengan un conocimiento limitado de los juegos, deberían permanecer lejos, muy, muy lejos de Five Nights at Freddy's".

En España tendremos que esperar hasta el 1 de noviembre para poder verla en cines. Un poco incomprensible que no se estrene hoy mismo, que es cuando ha llegado a las salas de Estados Unidos, pero también a la plataforma de streaming Peacock.

En Espinof: