La secuela de 'Jujutsu Kaisen' confirma una de las teorías fan más tristes sobre Yuji Itadori, y todo comenzó en el primer capítulo del anime

'Jujutsu Kaisen: Modulo', la secuela de 'Jujutsu Kaisen' ambientada en el futuro continúa avanzando cada semana y por ahora Gege Akutami y Yuji Iwasaki tienen muy contentos a los fans con el desarrollo de la historia. La trama sigue a dos nuevos protagonistas, Yuka y Tsurugi Okkotsu, que deben defender la Tierra cuando unos alienígenas conocidos Simurianos llegan al planeta.

El manga se ambienta en 2086, unas cuantas décadas tras el final de la 'Jujutsu Kaisen' original. Pero, claro, es imposible no preguntarnos qué ha sido de los personajes de la primera serie de Akutami y en especial de Yuji Itadori, y es que los fans tienen varias teorías que parecen haberse confirmado en el capítulo más reciente de 'Modulo'.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers de 'Jujutsu Kaisen: Modulo'

Un destino cruel y solitario

Desde que arrancó 'Jujutsu Kaisen: Modulo' los fans de la serie se están preguntando dónde esta Yuji Itadori. Echando cuentas, o también falleció como Yuta y Maki o debería ser un anciano, pero los capítulos más recientes del manga sugieren que está vivito y coleando.

No solo eso, sino que el capítulo 10 del manga de 'Jujutsu Kaisen: Modulo' ha confirmado que Yuji sigue vivo y se ha convertido en una pieza importantísima para la guerra que se está a punto de estallar contra los Simurianos. Yuka y Tsurugi se van a lanzar en su búsqueda, ya que actualmente es el hechicero más poderoso del mundo, y el manga incluso nos deja un pequeño vistazo a Yuji perdido entra una multitud.

Ahora bien, este primer vistazo a Itadori, con la cara medio tapada con una capucha pero con sus característica cicatriz en el labio, ha despertado una teoría que lleva ya mucho tiempo rondando entre los fans: que Yuji Itadori está maldito.

Y es que 'Jujutsu Kaisen: Modulo' se ambienta 68 años después de la serie original y la gran mayoría de los personajes principales ya han muerto. Incluso Yuta y Maki murieron de viejos y les pudimos ver como ancianos en los recuerdos de sus nietos, pero Yuji sigue vivo y parece no haber envejecido desde que era un adolescente.

La explicación la podemos encontrar en el primer capítulo del anime, y en el inicio del manga, con las últimas palabras que el abuelo de Yuji le dice y que podrían haber sido una maldición. Antes de morir, Wasuke Itadori deseó que Yuji salvase a toda la gente que pudiera, y que cuando muera esté rodeado de gente para que no terminase tan solo como él.

Estas palabras, aunque suenan bonitas y como un deseo muy positivo, podrían haber sido una maldición involuntaria por parte del abuelo Wasuke. Y es que, como hemos visto a lo largo de 'Jujutsu Kaisen', la energía maldita de Yuji se vuelve más y más poderosa cada vez que uno de sus amigos muere, ya que no ha conseguido salvar a alguien y se acerca un poco más a morir en soledad.

Sabemos que el padre de Itadori es la reencarnación del hermano gemelo de Sukuna, por lo que la energía maldita y la hechicería corre por sus venas y es posible que el abuelo Wasuke tuviera algún nivel latente de hechicería. Como vimos en 'Jujutsu Kaisen 0', los hechiceros pueden maldecir involuntariamente y sin saberlo, como hizo Yuta con Rika cuando eran niños, por lo que quizás las palabras de su abuelo terminasen convirtiéndose en una maldición a la larga.

Cada vez que Yuji no ha conseguido salvar a uno de sus amigos, como Junpei, Nobara, Gojo, Todo... Incluso aunque no hayan muerto en el momento, cada vez que Yuji ha sido aislado y crece su soledad termina volviéndose más poderoso. Para el Arco Final del manga muchos personajes de 'Jujutsu Kaisen' mueren definitivamente, pero además en 'Modulo' gran parte de los supervivientes de Shinjuki habrán muerto de ancianos o enfrentándose a otras maldiciones, con lo que Yuji ha ido viendo morir uno a uno a todos sus amigos y aliados.

Esto es justo lo contrario a lo que que Wasuke deseó para su nieto, con lo que con estas muertes acumuladas a su alrededor Yuji se ha vuelto el hechicero más poderoso de Japón... y puede que inmortal, conservando su aspecto juvenil. Irónicamente, las últimas palabras de Kento Nanami antes de morir, su "Te dejo el resto a ti" podría haber sido otra maldición involuntaria sobre Yuji, ya que le cargó con el peso de convertirse en la última gran línea de defensa de la Tierra.

