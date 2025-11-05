¿Dónde esta Yuji Itadori? La secuela de 'Jujutsu Kaisen' pone fin al misterio y Gege Akutami nos deja con un prometedor gancho para el futuro

Mientras el anime de 'Jujutsu Kaisen' sigue a su ritmo y está a las puertas de estrenar una nueva temporada, el manga principal de Gege Akutami terminó el año pasado y ya ha dado pie a una secuela con 'Jujutsu Kaisen: Modulo'.

Esta historia se ambienta varias décadas después de la legendaria batalla de Shinjuku con la que terminó el manga original, y se centra en Yuka y Tsurugi Okkotsu, los nietos de Yuta Okkotsu y Maki Zenin.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers de 'Jujutsu Kaisen: Modulo'

Buscando a una leyenda

Akutami ha tomado un riesgo muy grande desplazando la historia un par de generaciones en favor de Yuka y Tsurugi, además de que ha introducido varios elementos de ciencia ficción (incluyendo una raza de aliens invasores). Aún así, 'Modulo' está cayendo bastante bien entre los fans, en parte gracias al dibujo de Yuji Iwasaki... Pero, claro, aún cuesta olvidarse de los personajes de la original.

Ya en los primeros capítulos tuvimos una mención a Yuji Itadori, el protagonista de la 'Jujutsu Kaisen' original, que ha pasado a ser considerado uno de los grandes hechiceros de la historia. Aunque teniendo en cuenta que 'Modulo' se ambienta 68 años después de la primera serie, no quedaba muy claro si en este punto Yuji sigue con vida.

Akutami nos ha sacado de dudas con el capítulo 7 del manga con el regreso de Mahito, quien se encuentra en un limbo entre la vida y la muerte tras los eventos del Arco de Shibuya. Mahito fue uno de los villanos más retorcidos de 'Jujutsu Kaisen' y tiene una cuenta pendiente con Yuji, por lo que no es capaz de pasar "al otro lado" hasta que vuelva a reunirse con él para un último combate.

La confirmación ha llegado en la escena en la que Tsurugi, gravemente herido, ve a Mahito en esta suerte de limbo y la maldición se muestra decepcionado de nuevo al ver que (una vez más), el muerto de turno no es Yuji Itadori. Y el hecho de que Mahito lleve tanto tiempo esperándole significa que Yuji no ha muerto todavía.

Esto podría implicar el encuentro inevitable entre Mahito y Yuji en algún momento futuro, pero también que Yuji Itadori todavía podría llegar a jugar un papel importante en 'Jujutsu Kaisen: Modulo'. En este punto de la historia, Yuji ya tiene más de 80 años, pero todavía podría volver para una última batalla o para convertirse en el mentor que Yuka y Tsurugi necesitan, especialmente tras perder a sus abuelos.

Al no tener ni a Yuta ni Maki en 'Modulo', la inclusión de Yuji sería una manera ideal de unir las dos series de 'Jujutsu Kaisen', con el antiguo protagonista pasando el relevo a Yuka y Tsurugi de manera oficial. Y, si finalmente termina muriendo en la serie, podríamos ver su ansiado combate final contra Mahito, que lleva décadas esperándole para una última ronda.

En cualquier caso, el mayor misterio sobre Yuji Itadori en 'Modulo' ya se ha resuelto. Ahora solo nos queda ver si finalmente se deja caer de nuevo por la trama principal.

