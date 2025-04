El prólogo de la temporada 2 de 'The Last of Us' hace un gran cambio respecto a los videojuegos y su antagonista. Su creador explica la razón

La esperábamos como agua en mayo pero en abril y este lunes nos hemos despertado para ver el regreso de 'The Last of Us' con su temporada 2. Max acaba de estrenar 'Días futuros' y ya hemos podido atisbar un primer gran cambio que hace la serie respecto al videojuego en cuanto a una de las protagonistas. Por cierto, spoilers a partir de aquí.

La temporada arranca con un doble prólogo que nos lleva a donde lo habíamos dejado con una "repetición" de la mentira de Joel (Pedro Pascal) a Ellie (Bella Ramsey); pero ya nos agregan un extra: volvemos a Salt Lake City donde vemos a un grupo de personas delante de las tumbas de las víctimas de Joel... entre los asistentes, Abby (Kaitlyn Dever).

Juego vs serie

Poco más de dos minutos nos ponen el contexto suficiente (luego irán ampliando, claro) en torno a Abby y compañía y la razón de su misión de venganza. Algo que ya supone un gran cambio respecto a los videojuegos ya que adelanta la información bastante. Un cambio que ha explicado el mismísimo Neil Druckmann, creador del videojuego y colaborador de Craig Mazin para sacar adelante la seri. En rueda de prensa, ha comentado:

«Hay dos razones de por qué adelantamos ciertas cosas en la historia. Una es que, en el juego... juegas como Abby, por lo que inmediatamente formas una conexión empática con ella porque estás sobreviviendo como ella, corres por la nieve, luchas con infectados, y podemos retener ciertas cosas y hacerlas un misterio que será revelada después en la historia. No podíamos hacer eso en la serie porque no estás jugando como ella. Así que necesitamos otras herramientas y ese contexto nos dio ese atajo.»

Aquí refuerza la importancia que tiene para 'The Last of Us' que empaticemos con sus personajes, héroes y villanos, para que luego los giros sean más desgarradores. Pero no solo ese es el motivo, también el creativo asegura que tenían cierto temor de que si siguiesen la cronología de los videojuegos, este contexto de Abby fuese spoileado antes de tiempo:

«Otro motivo es dónde ocurre esa revelación en el juego. Si nos ciñésemos a unos tiempos muy similares, los espectadores tendrían que esperar mucho mucho tiempo para llegar a ese contexto. Así que probablemente te spoilearían entre temporadas y no queríamos eso. Así que, por esas razones, nos pareció apropiado el adelantarlo y dar ese contexto de una vez.»

