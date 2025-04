Los creadores de 'The last of us' desvelan el secreto para hacer una buena adaptación de videojuegos: "Los directores tienen que ser gamers"

Craig Mazin creó 'Chernobyl', una absoluta obra maestra que le puso en el mapa. Todos nos fijamos de pronto en este nuevo director que le había regalado a HBO una pieza imperecedera. Tanto, que decidimos obviar el resto de su filmografía: Mazin, al fin y al cabo, es el director de 'Superhero Movie' y guionista de 'Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!' (y 3) o 'Scary Movie 3' (y 4). Que de esta mente haya podido salir también 'The last of us' parece casi una casualidad, pero tiene mucho más trasfondo de lo que parece.

Craig Mazin-ger Z

Parece obvio, pero para crear una buena serie o película basada en un videojuego deberías haber jugado al juego en cuestión. En Hollywood, durante años, se olvidaron de esta máxima, con directores que incluso se vanagloriaban de no tocar un mando. Y así salían las cosas que salían, claro. Pero, para hacer 'The last of us' no podían permitirse el lujo de que su showrunner viniera de nuevas. En Indiewire, Neil Druckmann, director de la saga en Naughty Dog y co-showrunner de la serie, ha explicado cómo acabaron confiando en Mazin.

Las personas que mandan tienen que ser gamers, tienen que amar el medio. No sé cuántas veces lo intentamos en 'Uncharted' con diferentes directores, diferentes guionistas, antes de que acabáramos con una película que fue realmente exitosa. Tienes que encontrar a alguien que lo ame tanto como tú. Para 'The last of us', ese era Craig Mazin.

No es una manera de hablar: Mazin fue a hablar del proyecto con una demostración física de su amor por la saga: "No soy la única persona que tiene un tatuaje de 'The last of us', pero la gente se lo marca en su piel de manera permanente. Es una gran parte de quiénes son, y soy uno de esos fans. Así que por supuesto que no quiero hacer nada que vaya a romperlo. Por otro lado, pude trabajar con Neil Druckmann y no me iba a dejar romper nada".

¿Y qué ventajas tiene que tu compañero se haya pasado los dos juegos de la saga en varias ocasiones? Pues que se daba cuenta de cosas con ojo de águila: "Craig hablaba de cosas tan pequeñas que solo nuestros fans a ultranza se han dado cuenta. Y lo ve todo". Al final, francamente, se nota cuando lo ves en pantalla: no es una adaptación tal cual, pero conserva todo lo que hace especial al juego, y no se escapan algunos detalles increíbles solo para los más cafeteros.

Si las adaptaciones se hubieran tratado con cierta seriedad y realizadas por fans antes, en la era oscura, quizá ahora estaríamos hablando de varias décadas de series y películas estupendas, en lugar de tan solo unas cuantas destacables los últimos años. Porque, al final, hay una lección que debemos aprender del éxito de 'The last of us': lo más importante es disfrutar con lo que haces, ser un fan de tu propio proyecto. Solo así conseguirás que los demás disfruten también. Parecía sencillo de entender, pero, visto lo visto, no lo es tanto.

