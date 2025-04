Los creadores de 'The Last of Us' hablan del impactante final del episodio 2. "No queremos atormentar a la gente"

No sé vosotros, pero yo todavía no me he recuperado de todo lo que pasa en el segundo episodio de la temporada 2 de 'The Last of Us' (y eso que ya lo pude ver hace unas semanas). Uno de esos capítulos que lo cambian todo y tras el cual solo queda esperar al próximo lunes. Por cierto, spoilers a partir de aquí.

Y es que hemos llegado a uno de esos puntos clave de la fantástica serie de HBO con la impactante muerte de Joel (Pedro Pascal). En plena tormenta de nieve, Joel rescata a una desconocida Abby (Kaitlyn Dever) de una horda de infectados. Astutamente, esta convence a Joel para ir a su refugio... que se convertirá en una trampa mortal para el protagonista.

Un momento bastante esperado por los fans del juego (que ya hacían cábalas sobre cuándo lo mostrarían) y con el que no querían jugar demasiado en cuanto al "cuándo". Por dos motivos: el primero, es un detonante de la temporada; el segundo, no querían tener a la gente esperando mucho tiempo.

The Last of Joel

Así lo han reconocido los creadores de la serie Neil Druckmann y Craig Mazin en una entrevista en Variety:

«Está el peligro de atormentar a la gente. No es lo que queremos hacer. Si la gente sabe lo que viene, empezarán a sentirse atormentados. Y la gente que no sabe lo que viene van a averiguar que viene porque la gente va a hablar sobre el hecho de que no lo han mostrado todavía. Nuestro instinto fue el asegurarnos de que cuando lo hiciéramos pareciese natural en la historia y no alguna "meta-función" de nosotros queriendo cabrear a la gente.»

Respuesta, además, que encaja bastante bien con la política que han tenido los productores y la propia HBO a la hora de mostrar la serie a prensa. Si bien con otras series dan cierta libertad (más allá de mantener libre de spoilers específicos), con esta temporada 2 de 'The Last of Us' hubo la petición expresa de no señalar ningún episodio en concreto.

Por otro lado, la secuencia destaca por su crudeza, aún «más brutal» que en el videojuego. En palabras de Druckmann:

«No nos contuvimos en el juego. Creo que hay algo en la adaptación en imagen real que la hace más brutal. Hemos hablado mucho de eso durante la temporada. Hay otros momentos donde tenemos que hacer ciertos ajustes por eso. Pero es también importante ver la brutalidad. Has jugado el juego y sabes lo importante que es la actitud de cada uno en cuanto a lo que pasó con Joel de cara al futuro y las decisiones que toman. Por tanto, tampoco podíamos perdonar al público, porque los necesitábamos con esa misma actitud.»

Druckmann y Mazin no evitan ponerse sentimentales a la hora de hablar de cómo la presencia de Ellie lo hace todavía más emotivo:

«La escucha y se da cuenta de que está. Quiere, pero no puede. Si hay una persona en el mundo que pueda hacer que él haga lo imposible, sería Ellie diciéndole que se levante. También nos dice que sabe que ella estaba ahí y la puede ver.»

«Es jodidamente horrible», concluye Mazin, «Mira, estoy sufriendo como todos.» Una escena que, además, tiene un añadido respecto al juego, con la pobre Ellie yendo hacia Joel:

«Eso estaba ahí desde el mismo principio, borrador uno. Ellie ha sido pateada en las costillas. Claramente está muy herida. No tiene motivos para pensar que va a sobrevivir. No está arrastrándose hacia allí para decir adiós. Se arrastra hacia allí para que pueda estar con él en la muerte. Ahí es donde quiere estar y es cuando coge su mano. La hemos visto hacerlo antes. Bella Ramsey, ¡caray!»

