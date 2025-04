Pedro Pascal y Bella Ramsey sobre el impactante giro de 'The Last of Us': "Me eché a llorar, se me paró el corazón"

El episodio 2x02 de 'The Last of Us' es uno de los que no va a dejar indiferente a nadie, especialmente por lo que sucede durante sus últimos minutos. Es un evento que va a marcar para siempre la serie de HBO y seguro que a muchos os interesa saber la reacción que tuvieron Pedro Pascal y Bella Ramsey ante ese impactante giro. Ya os aviso de que si no queréis spoilers, será mejor que dejéis de leer aquí hasta haberlo visto.

"Una cuestión de cómo y dónde"

Está claro que el episodio marca el final de la etapa de Pascal dando vida a Joel, pero está confirmado que todavía hay alguna escena más en la que veremos al personaje durante esta temporada. Sin embargo, lo que sucede en el capítulo era para el actor simplemente "una cuestión de cómo y dónde" iba a pasar. También añade lo siguiente en una entrevista concedida a EW:

Estoy en negación activa. Me doy cuenta de esto cada vez más a medida que envejezco, me encuentro a mí mismo deslizándome en la negación de que algo ha terminado. Sé que estoy unido para siempre a tantos miembros de la experiencia y que sólo tengo que verlos en otras circunstancias, pero nunca lo haré en las circunstancias de interpretar a Joel en 'The Last of Us'. Y no, no paso mucho tiempo pensando en ello porque me entristece...

Por su parte, Craig Mazin, cocreador de la serie, destaca que "Bella vio el episodio y luego me llamaron y me dijeron que es cuando mueve la mano, cuando intenta acercarse a Ellie cuando Bella se viene abajo. Es muy fácil estropearlo. Es muy fácil ser sordo o no hacer nada. Encontrar algo tan hermoso allí, es mágico". Sobre ese momento, Pascal también puntualiza algo muy interesante:

No tengo ni idea de si está captado por la cámara, pero hay una sutil sensación de que Joel puede oírla en el último aliento de vida que le queda. Puede oírla llamándole y oír que está en peligro y quiere ayudarla y es incapaz de mover un dedo para hacerlo. Recuerdo haber interpretado eso, y fue realmente devastador...

En el caso de Ramsey, ella era muy consciente de que Joel iba a morir en esta segunda temporada, pero en el Inside the Episode lanzado por Max reconoce que le afectó muchísimo cuando llegó el momento no ya de rodarlo, sino simplemente de leer el guion:

Sabía que Joel iba a morir desde la primera temporada. Pero al leerlo en el guion -sabía que iba a ocurrir mientras leía el episodio y temía llegar a esa parte- me eché a llorar. Se me paró el corazón. Fue la primera vez que lloré leyendo un texto.

