"The Last of Us es mejor que 28 días después". El creador de la mítica película de infectados tiene claro que la historia de Joel y Ellie está a otro nivel

El guionista y director Alex Garland tiene una larga carrera a sus espaldas, pero muchos todavía piensan en él por ser el creador de la saga iniciada con '28 días después'. Curiosamente, este año llegará la muy esperada '28 años después', en la que Garland vuelve a firmar el guion y Danny Boyle se ocupa de nuevo de la puesta en escena, pero antes que ella llegará la ansiada temporada 2 de 'The Last of Us'.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

"Está a otro nivel"

Ahora Garland ha querido reconocer los enormes méritos del videojuego 'The Last of Us', el cual recibió en su momento varias comparaciones con '28 días después'. Sin embargo, el máximo responsable de 'Civil War' tiene muy claro cuál de las dos es mejor en una charla con Neil Druckmann en 'Creator on Creator':

Déjame decir esto: 'The Last of Us' es mejor que '28 días después'. 'The Last of Us' es mejor que '28 días después', o al menos la escritura lo es. No voy a hablar de la dirección, eso sería una tontería. Así que eso no. Sé lo que es '28 días después', sé lo que hice. Sé cómo fue el proceso. Lo que pasa con The Last of Us, fue como, «Oh, esto es mucho más sofisticado y conmovedor». Fue conmovedor. No estoy menospreciando '28 días después', estoy muy orgulloso de ella. Es una buena parte de mi vida. Pero en serio, The Last of Us está a otro nivel, así que sí, claro que me influyó.

Es verdad que el hecho de hacerlo con el creador de 'The Last of Us' al lado seguro que algo influyó en el hecho de hacerle una alabanza así de grande a Druckmann, pero Garland se cuidó muy mucho de destacar que se refería a los guiones. Esa fue su tarea en '28 días después', por lo que nadie mejor que él para valorar hasta qué punto cree que se ha visto superado.

Además, Garland también apunta que la influencia de 'The Last of Us' se va a dejar notar en '28 años después', por lo que puede decirse que así se cierra el círculo. A fin de cuentas, la historia de Joel y Ellie quizá no habría existido de no haberse estrenado en 2002 la aclamada película de infectados protagonizada por Cillian Murphy.

Con todo, lo realmente importante es que los amantes de este tipo de historias están de enhorabuena, ya que la temporada 2 de 'The Last of Us' se estrena el próximo 13 de abril, mientras que '28 años después' llegará de forma exclusiva a cines el 20 de junio.

En Espinof | Cuando 'The Last of Us' te sabe a poco: 4 películas geniales de ciencia ficción postapocalíptica que puedes ver en streaming

En Espinof | Las mejores series de la historia de HBO