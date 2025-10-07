'Malcolm', 'Scrubs' y 'Los Soprano' tenían algo en común. Una localización de rodaje que ya no se puede visitar

No solo era la serie médica favorita de algunos por su característico humor, 'Scrubs' tuvo también una de las producciones más auténticas en una serie médica que se habían visto hasta el momento. En lugar de falsear con sets el funcionamiento interno de un hospital, los rodajes tenían lugar en un hospital de verdad. Los actores no tenían tráilers, sino viejas habitaciones para pacientes y el edificio tenía su propia sala para la post-producción y para los guionistas.

El hospital se llamaba North Hollywood Medical Center, se situaba en Los Angeles y estuvo en funcionamiento desde 1952 hasta 1998. La falta de fondos obligó a cerrarlo, pero ganó una segunda vida como hospital de ficción. Allí se grabaron todos los episodios de las primeras ocho temporadas de 'Scrubs' exceptuando el piloto.

En documentales detrás de las escenas, el equipo contaban que no fue llegar al sitio y empezar a grabar. Tras años en desuso, hizo falta ponerlo al día para que pareciera un hospital de verdad de nuevo. Lo consiguieron, porque durante un tiempo se acercaban pacientes reales, solo para acabar marchándose decepcionados al descubrir que era un set.

'Scrubs' era solo el principio. Muchas otras series pensaron que a la hora de dar vida a un hospital, no hay nada más auténtico que un edificio que ya lo ha sido. Fue allí donde Tony Soprano estuvo ingresado en la sexta temporada, o donde fue Malcolm cuando tuvieron que cogerle puntos en la primera temporada. Allí sucedió también la trama de 'The Office' en la que Jim lleva a Pam al hospital tras hacerse daño jugando al volleyball, solo para descubrir que está embarazada. Y estas series son solo la punta del iceberg de una extensa filmografía del sitio.

Todas estas referencias se quedan en el pasado, eso sí, porque en 2011 y tras más de una década como uno de los set de rodajes más socorridos de la televisión, el edificio fue demolido. Ningún falso paciente ni falso cirujano volverá a pasear por esos característicos pasillos, porque en 2013 se construyó en su lugar un bloque de apartamentos.

En Espinof | La extraña conexión entre David Lynch y 'Hannah Montana' que una de sus estrellas aún lamenta a día de hoy

En Espinof | El creador de 'Scrubs' está muy emocionado con el regreso de la serie y afirma que no buscan el dinero: "Lo hago porque todos queremos hacerlo"