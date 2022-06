'Scrubs' tendrá reboot, aunque toca esperar: "Vamos a hacerlo porque la gente aún se preocupa por la serie"

'Scrubs' es una de las pocas series capaces de hacerte llorar de risa y de pena en el mismo episodio. Aquí y allá está plagada de pequeñas joyas: la versión de 'Waiting for my real life to begin', el final de 'My lunch' (al que 'Anatomía de Grey' copió el uso de 'How to save a life'), el musical, su fantástico último episodio... y sí, por supuesto, el episodio de Brendan Fraser. Pero Bill Lawrence y su equipo siempre han tenido una espinita clavada: a pesar de la fabulosa despedida de JD a la serie en el último capítulo, ABC la renovó por sorpresa y tuvieron que hacer una nueva -y absolutamente terrible- temporada. Dicho de otra manera: no se fue en sus propios términos.

It's guy love

Por suerte, vivimos en la época de los reboots, las continuaciones tardías y la nostalgia, y en el festival de televisión ATX, que se celebró este fin de semana en Austin (Texas), el equipo al completo de 'Scrubs' se reunió para hablar de los viejos tiempos y dar una alegría a los fans: aunque no hay nada concreto, se está trabajando en una secuela.

Sí, todos hemos oído promesas del retorno de algunas de nuestras series favoritas que nunca se han llevado a cabo (ay, 'Community', ay, 'Doctor Horrible', ay, 'Me llamo Earl'), pero por lo que comentaron durante su panel parece que no hay nadie que esté dubitativo, aunque Donald Faison comenta los problemas que puede haber con el tiempo, según Deadline.

Creo que todos queremos un reboot y volver a trabajar juntos otra vez pero no podría ser una temporada completa. Quizá una película o algo que pudiéramos rodar en unos pocos meses. Con todo lo que Bill está haciendo ahora, nunca va a volver a estar libre de nuevo. Si encuentra el tiempo para hacerlo, lo haremos.

El propio Lawrence añadió después, muy seguro, "vamos a hacerlo porque la gente aún se preocupa por la serie y disfrutamos al pasar tiempo juntos". El showrunner termina en la próxima temporada con 'Ted Lasso' y ya prepara otras tres series como productor: el reboot de 'Clone high', 'Bad monkey', para Apple TV, y 'Shrinking', con Harrison Ford como protagonista. Es verdad que tiene una agenda muy repleta, pero quién sabe, quizá haya tiempo para algo de guy love.

Bueno, Judy Reyes, que interpretaba a Carla Espinosa, le cambiaría una letra ante la pregunta sobre qué creen que estarían haciendo los personajes ahora: "Turk y JD finalmente habrían salido del armario". ¿Quién sabe? Quizá lo sepamos próximamente.