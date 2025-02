17 años después de 'Crepúsculo', Robert Pattinson consigue por fin algo que creyó que nunca llegaría. "¡Es nuevo para mí!"

A nadie se le escapa que 'Crepúsculo', hace 17 años, fue un fenómeno adolescente eminentemente femenino: el triángulo amoroso entre una humana, un vampiro y un hombre lobo fue la comidilla de todo el mundo hasta 2012, cuando la segunda parte de 'Amanecer' apareció en cines, nos despedimos de Edward y Bella hasta su obligatorio reboot fallido y tanto Kristen Stewart como Robert Pattinson se enfrentaron a lo desconocido.

Un bat-vampiro

Durante años, Pattinson estuvo en el centro de todas las críticas y parodias de grupos eminentemente masculinos. Y eso que se estuvo labrando una carrera de lo más interesante con trabajos como 'High Life', 'El faro' o 'Tenet' que demostraban que era mucho más que el vampiro que brillaba bajo el sol. Sin embargo, hasta 'The Batman' no consiguió una base de fans formada por hombres, lo que ahora, como le ha confesado a Associated Press en la alfombra roja de 'Mickey 17', se le hace raro.

Y es que en dicha alfombra roja había grupos de señores que habían ido específicamente a verle, a lo que el actor solo pudo mostrar consternación: "Es bastante extraño. Hay un montón de tíos, ¡y eso es nuevo para mí!". Y es cierto, porque desde 'The Batman' no había estrenado una película (bueno, puso la voz en 'El chico y la garza', la obra maestra de Hayao Miyazaki, pero no es lo mismo).

Sin embargo, tendrá la oportunidad de disfrutar de su nueva base de fans en los próximos años, porque aparte de 'Die, my love' y 'The Drama' ya ha empezado a rodar 'La Odisea', quizá el proyecto del que más se ha hablado en los últimos años y que contará con medio Hollywood. Ha tardado década y media, pero por fin lo ha conseguido. Y ahora, por favor, ¿podemos acabar con los chistecitos sobre 'Crepúsculo'? Va siendo hora de avanzar en la vida.

