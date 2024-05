Apple TV+ cancela el aplaudido thriller de ciencia ficción con Noomi Rapace. 'Constelación' se queda sin final y sin temporada 2

No siempre tenemos renovaciones por parte de Apple TV+ sino también sorprendentes cancelaciones. Y es que la plataforma ha cancelado su thriller de ciencia ficción 'Constelación' (Constellation) tras una única temporada, dejando sin final esta ambiciosa serie protagonizada por Noomi Rapace.

Estrenada el pasado mes de febrero, la serie contaba la historia de una astronauta que al regresar después de un terrible accidente en la Estación Espacial Internacional, empieza a descubrir que no todo es como lo recuerda.

Una serie que empezaba a jugar con temas de experimentos secretos, realidades alternativas (como 'Materia oscura') y que (sin entrar demasiado en spoilers) terminaba con un final que pedía una segunda temporada.

No más Jo

Finalmente no será así y nos quedaremos sin saber qué ha pasado con Jo. A pesar de que a mí no me convenció, 'Constelación' tuvo una buena acogida (pero al parecer no lo suficientemente multitudinaria) y fue aplaudida por el público, que se veía fascinado por el discurrir de acontecimientos de esta mezcla de terror psicológico y ciencia ficción.

Junto a Rapace, la serie estaba protagonizada por Jonathan Banks, James D'Arcy, Davina y Rosie Coleman, Julian Looman, Henry David, William Catlett, Barbara Suokwa, Sandra Teles y Carole Weyers, entre otros. En la creación se encontraba Peter Harness, con una efectiva dirección de Michelle MacLaren, Oliver Hirschbiegel y Joseph Cedar.

