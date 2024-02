'Constelación' empieza fuerte con su mezcla de thriller y ciencia ficción realista, pero la serie de Apple TV+ pierde fuelle demasiado pronto con su misterio

Con el hambre de contenidos que estamos teniendo debido al boom de las plataformas de streaming, muchas veces (más de las que nos gustaría) nos encontramos con esa necesidad por parte de las plataformas de coger una historia que apenas da para una película de dos horas y convertirla en una serie de ocho episodios (o más). El último ejemplo lo tenemos en 'Constelación' (Constellation), la nueva serie de Apple TV+.

Lo cual es una pena, porque la verdad es que tanto la premisa como el reparto hacían presagiar que nos íbamos a encontrar una efectiva mezcla de thriller psicológico y ciencia ficción realista protagonizado por los siempre sólidos Noomi Rapace (a quien vimos recientemente en 'Cangrejo negro') y Jonathan Banks ('Better Call Saul').

Y, sobre todo, porque la serie comienza fuerte llevándonos a un accidente en la Estación Espacial Internacional. Unos grandes momentos de tensión en lo que Jo (Rapace) y el resto de astronautas intentan sobrevivir y ser evacuados ante el inminente "apagado" de la base. Ahí ya vemos que algo no va del todo bien con la protagonista, que a ratos se la ve desorientada y perdiendo la noción del tiempo.

Juego de percepciones

Aquí es donde el guion de Peter Harness comienza a jugar con la percepción y el misterio que rodea a todo. Y es que paralelamente vamos viendo a Jo con su hija llegando a una cabaña en medio de la nada sueca, donde empezará a tener ¿alucinaciones? y otras jugadas de la mente. No solo ahí, sino que prácticamente desde el accidente vemos que algo no va bien ni con los recuerdos ni con nada.

Eso, el hecho de que jure y perjure que lo que ha provocado todo es un choque de una cosmonauta momificada en un traje de la URSS y a la deriva por el espacio y que Henry (Banks) esté obsesionado por los datos de una tecnología experimental que estaba a bordo de la estación, son los ingredientes principales de un misterio que pronto pierde tensión.

No es que no sea intrigante de primeras, es más cuestión de que al cocinarlo a fuego lento (y, bueno, uno puede intuir por donde van los tiros) agregando kilos y kilos de drama personal (con personajes que no terminan de tener mucho gancho), la poca historia que hay termina diluida y la serie, en general, resulta fallido en prácticamente todos los sentidos.

Entonces, Harness y la directora Michelle MacLaren lo apuestan todo a la ambientación. Y, como suele pasar con las series de Apple TV+, entre el excelente diseño de producción y el toque que le pone MacLaren, tenemos algo bastante cautivador e inquietante que funciona, sobre todo, cuando tontea más con ese rasgo de terror psicológico.

Pero no es suficiente para sostener algo con, en el fondo, tan poca enjundia y, a la vez, con pretensiones (o bueno, pensada con la idea) de tener más de una temporada. En definitiva, 'Constelación' toma decisiones cuestionables a la hora de exponer sus misterios y esto hace que, por lo menos para el que suscribe, uno termine perdiendo el interés.

