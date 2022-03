'Cangrejo negro': un absorbente thriller postapocalíptico de Netflix con un gran trabajo de ambientación que pierde fuerza en su tramo final

Netflix ha estrenado varios largometrajes de corte post-apocalíptico a lo largo de los últimos años. Seguro que en eso pesó el enorme éxito de 'A ciegas', la película más vista de la compañía desde su lanzamiento a finales 2018 hasta la llegada de 'Alerta roja' hace apenas unos meses.

Hoy me toca hablar de la última propuesta de Netflix dentro del cine post-apocalíptico. Me refiero a 'Cangrejo negro', una película que nos llega desde Suecia y que cuenta con el reclamo adicional de la presencia de Noomi Rapace al frente del reparto. Su alucinante tráiler invitaba a ser optimistas y es verdad que se encuentra entre las mejores películas que ha estrenado Netflix durante lo que llevamos de año, pero también es una pena que su tramo final no esté a la altura del resto.

Lo general por encima de lo concreto

'Cangrejo negro' es una película que seguramente decepcione a aquellos que quieran conocer al detalle la situación del mundo post-apocalíptico en la que está situada la historia. Aquí el guion de Adam Berg, también director de la película, y Pelle Rådström a partir de la novela original de Jerker Virdborg apuesta más por lo inconcreto, incidiendo más en la fatalidad de la situación que en los detalles alrededor de ella.

De hecho, el punto de partida es que uno de los bandos de una guerra se ve al límite y decide plantear una misión prácticamente suicida como única esperanza para dar la vuelta a la contienda. Nunca queda claro quiénes son los buenos y quiénes los malos, ni si tan siquiera las motivaciones de ninguna de las partes o qué ha desencadenado todo.

Aceptar eso es algo necesario para sumergirse en una misión que se prestaba perfectamente a un enfoque más ligero e incluso cómico, pero en 'Cangrejo negro' se apuesta en todo momento por la intensidad, ofreciendo el gancho extra de la motivación personal que tiene la protagonista para aceptar llevar un misterioso paquete a través.

Los primeros 30 minutos se centran precisamente en conocer mejor al personaje interpretado por Rapace. Desde ese brillante y contundente prólogo con el que la película te agarra desde el primer momento hasta el panorama desolador de la realidad actual. La película cumple con creces a la hora de meterte de lleno en lo que propone.

Bastantes virtudes y un importante lunar

Ahí se ha llevado a cabo un muy convincente trabajo de ambientación que luego se prolonga de forma más que notable en todas las escenas sobre hielo, ya sea para resaltar elementos siniestros que refuerzan la atmósfera entre lo pesimista y lo enrarecido que propone Berg en todo momento o simplemente para incidir en la inmensidad de la zona -'Cangrejo negro' es generosa en el uso de planos abiertos- y lo abandonados a su suerte que quedan los integrantes de la misión.

Además, 'Cangrejo negro' no marea demasiado la perdiz en lo referente a qué están transportando exactamente, algo que a priori debería jugar a su favor, pero que a la hora de la verdad acaba siendo lo que juega en su contra, hasta el punto de dejar con la sensación de estar estirando la película más de la cuenta en su último acto.

Dicho de otra manera, 'Cangrejo negro' es un thriller post-apocalíptico notable durante sus primeros 75-80 minutos -la verdad es que la película podría haberse acabado ahí y yo estaría encantado. Obviamente, transmitiría una idea diferente-. Es verdad que muchos de sus personajes no van más allá de lo accesorio y que en términos argumentales acaba resultando más familiar de lo deseable, pero tiene mucha más fuerza visual de lo habitual en las producciones de Netflix y Rapace lidera con solvencia la película en los apartados dramáticos.

El problema está en la casilla de llegada, donde se busca elevar el impacto dramático y se pincha en hueso. No llega a ser algo ridículo como lo que sucedía en el caso de 'Madre/Androide', pero todo resulta mucho más obvio. Ahí la película pedía elevar el ímpetu y llevar hasta las últimas consecuencias esos efectivos conatos de violencia que había dispersos a lo largo del relato, pero se confía todo a un golpe emocional efectivo cuando llega pero insatisfactorio en lo que siente como un preámbulo demasiado extenso.

En resumidas cuentas

Estoy bastante seguro de que ahora mismo os estaría diciendo que 'Cangrejo negro' era la mejor película postapocalíptica de Netflix hasta ahora de no ser por ese poco satisfactorio último acto. Hasta entonces era un relato absorbente y un gran trabajo de ambientación en el que era fácil pasar por alto sus aspectos más mejorables -esos pequeños flashbacks yo me los hubiera ahorrado- por la fuerza del conjunto. Pero luego precisamente es fuerza lo que le falta a lo que debería ser el gran clímax.