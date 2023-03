'Un futuro desafiante' era todo un órdago de ciencia ficción realista con repartazo, pero el guionista de 'Contagio' no logra interesar con su apocalipsis climático

El primer episodio de 'Un futuro desafiante' (Extrapolations) comienza y cierra con una activista adolescente, una suerte de Greta Thunberg de 2035, lanzando un llamamiento urgente para tomar medidas radicales en un mundo que parece ya condenado. Ya es casi demasiado tarde porque en esta serie de Apple TV+, la emergencia climática está ya en un nivel de apocalipsis.

Compuesta por ocho episodios creados por Scott Z. Burns ('Contagio') y un repartazo frente a la cámara —Meryl Streep, Edward Norton, Marion Cotillard, Sienna Miller, Kit Harington, Diane Lane, Matthew Rhys, etc.— nos encontramos con una (pseudo)antología que podría habernos dado grandes momentos y algo de emoción... y al final se queda en nada.

Lo cual es una pena, porque sobre el papel esto podría haber funcionado mucho mejor como ficción predictiva y concienciadora en lo que vamos saltando de año en año viendo cómo el nivel del agua ya es insostenible, los océanos se acidifican, las ballenas se extinguen y toda una nueva generación de niños nace con problemas de salud derivados de las condiciones climáticas.

Una solemnidad lastrante

Y en lo que todo esto ocurre, tenemos un variado abanico de personajes protagonizando cada episodio: unos intentan explotar los últimos sitios habitables durante el día; otros tienen soluciones tecnológicas que a ratos parece más de poner tiritas; otros, simplemente, intentan sobrevivir como pueden en este mundo que cambia día a día.

Sin embargo, hay una solemnidad extrema que lastra toda la serie. 'Un futuro desafiante' cumple en el sentido de que si querían llamar la atención lo hacen gracias a sus créditos... pero el resultado es una serie tremendamente pesada. Incluso sufrida. De hecho, el primer episodio tiene un pase, pero el segundo es la hora más aburrida que he visto este año en televisión.

Creo que el pecado de esta antología es el olvidarse por completo de contar buenas historias o, al menos, hacer que sus personajes sean algo más que cabezas parlantes que debaten sobre cómo se ha ido la Tierra a la mierda. Falta, en definitiva, cierta emoción. No pido trepidantes historias de supervivencia en situaciones tremendamente adversas, solo que logren implicarnos en sus vidas.

En Apple TV+ parecen haber ignorado el hecho de que un reparto de lujo y una producción impecable (se nota que tienen los medios para hacerlo en todas sus series) no lo es todo, y 'Un futuro desafiante' adolece de no tener que ofrecer nada que no nos cuente un reportaje televisivo.

