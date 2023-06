El mejor cine de ciencia ficción realista de la historia: 7 películas aprobadas por la NASA para los fans más exigentes del género

El cine de ciencia ficción nos ha dejado multitud de películas a lo largo de los años, aunque, claro está, algunas sean mucho más verosímiles que otras. Eso no es algo que luego afecte realmente a su éxito en taquilla, pero la cosa cambia si queremos hablar de las películas del género más realistas de todos los tiempos, un debate que incluso se ha llegado a tener dentro de la NASA.

El Top de la NASA

Hay que remontarse a finales de 2011 para encontrar una encuesta hecha dentro de la NASA en la que se seleccionó el cine de ciencia ficción más realista de la historia del cine. 7 fueron las películas elegidas, con la primera estrenada en 1927 y la más reciente de 1997, justo 70 años después:

En su momento también hablaron de forma positiva de 'Blade Runner' por el convincente retrato futurista que hacía de la ciudad de Los Angeles, pero la aclamada película dirigida por Ridley Scott se quedó fuera del Top 7. Obviamente, los habrá que consideren más realista ese título que 'Parque Jurásico', pero la lista quedó así y tampoco quisieron entrar en detalles sobre qué fue exactamente lo que motivó que estas fueran las películas elegidas. Lo que sí queda claro es que les gusta mucho Fritz Lang, pues es el único director con dos películas en esa lista.

Es verdad que desde 2011 se han estrenado muchas películas de ciencia ficción y que en cada encuesta participa un grupo de personas que no está en posesión de la verdad absoluta, pero eso no quita que como mínimo sea curioso disponer de esta selección de títulos y que quizá haya cinéfilos que no hayan visto todavía todos ellos.

En Espinof | 4 de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos años para ver en Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney+