'Desconocidos', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la intensa película romátinca que reúne a Andrew Scott y Paul Mescal

Hay películas que te tocan la fibra sensible y que te dejan pensando durante horas (y días) una vez ha terminado. 'Desconocidos' es lo último de Andrew Haigh; un film protagonizado por Andrew Scott y Paul Mescal que habla sobre el romance, la tristeza, las segundas oportunidades y la soledad.

La película se estrenó en los cines el pasado 23 de febrero, y tras un par de meses ya se ha confirmado tanto la fecha como la plataforma donde se podrá ver en formato de streaming, aunque si no puedes esperar —no será mucho, desde luego— ya está disponible en formato de compra.

Cuándo y dónde podremos ver 'Desconocidos' en las plataformas de streaming

Tras su paso por los cines, la película no ha tardado demasiado en estar disponible en formato de compra —y tampoco en estar disponible para su estreno en streaming—. Si no llegaste a verla en el cine o simplemente quieres volver a disfrutar de esta curiora historia, no tendrás que esperar casi nada de tiempo.

Tal y como ha recogido 20th Century Studios desde su cuenta española de Twitter, 'Desconocidos' estará disponible en Disney Plus el próximo 24 de abril. Es decir, se podrá ver vía streaming dentro de un par de días desde el momento en el que se escribe este artículo.

Por el contrario, si quieres ver la película antes de su estreno en streaming o simplemente no cuentas con una suscripción a Disney Plus, también está disponible en diferentes plataformas de streaming mediante formato de compra:

Compra (SD, HD, 4K): en Apple TV por 13,99 euros, en Rakuten TV por 13,99 euros y en Prime Video por otros 13,99 euros.

Eso sí, a diferencia de otros títulos que han ido llegando estas últimas semanas o en estos últimos meses, 'Desconocidos' actualmente no cuenta con formato de alquiler, únicamente de compra.

'Desconocidos' es una película de drama romántico que adapta la novela de Taichi Yamada ('Strangers') en la que Adam (Andrew Scott) es un escritor solitario que, tras un fortuito encuentro con su vecino Harry (Paul Mescal), comienzan una relación íntima. Pero Adam decide visitar la casa de su infancia y descubre que sus padres, que habían fallecido hace ya tiempo, viven y parecen tener la misma edad que el día en que murieron.

Tal y como recoge Randy Meeks en la crítica de Espinof, 'Desconocidos' es una película muy intensa. No es perfecta, pero se queda pegada contigo, pasa a formar parte de ti, tiene muy claro lo que es y mira a los ojos del espectador para desafiarle con una historia diferente narrada de manera exhaustiva.

