El final explicado de 'Desconocidos' y por qué creo que es incoherente con el resto de la película

Los giros finales, como bien sabe M. Night Shyamalan, pueden ser aquello por lo que la gente recuerde tu película. No obstante, más allá de la sorpresa que nos deje con el culo torcido, un buen guionista debe plantearse hasta qué punto ese plot twist tiene sentido dentro de la historia y no busca únicamente "volarle la cabeza" al espectador (por mucho que haya gente que ya ponga en un pedestal algo tan solo porque pase algo que no vio venir).

Sin duda, el final de 'Desconocidos' entra en esa categoría, con un inesperado giro al final que ha sorprendido, emocionado y enfadado por partes iguales. El director Andrew Haigh sí que dio algunas pistas sobre su intención de cara al desenlace aunque, personalmente, no me convencen en absoluto.

Obviamente, este artículo contiene spoilers a tutiplén de 'Desconocidos'

La explicación de Andrew Haigh

El final de 'Desconocidos' lleva a Adam a hacer las paces con los fantasmas de sus padres y dejarlos marchar por fin, para poco después entrar en el apartamento de su novio y descubrir su cadáver. El fantasma de Harry aparece para decirle que "se sentía muy solo aquel día" y Adam se queda acunándolo en una cama, mientras la cámara se aleja hasta que no son más que estrellas en el firmamento.

En una entrevista reciente, el director de la película comentó que no quería descartar ninguna interpretación, pero sí se mostró de acuerdo en la evidente: Harry estuvo muerto desde la noche en que conoció a Adam, justo después de que él quisiera entrar a su casa y el protagonista le rechazara. Es decir, que toda la historia de amor de Adam ha sido con un fantasma.

La película ya venía anticipando este giro con pequeños detalles, como cuando Harry dice que se mantiene alejado del alcohol desde hace poco, las alucinaciones oníricas de Adam en las que él siempre se escapa de su lado, que Harry se asuste al ver a los fantasmas de los padres e incluso aparezca en uno de los momentos en los que Adam está con ellos.

La única vez que vemos a Harry vivo de verdad

En otra entrevista, Haigh explicó que quiso adaptar de forma diferente la novela original en la que se basa, que tiraba más hacia el relato clásico de terror, mientras que él la transformó en una historia intimista. También explicó la tesis a la que quería llegar con su película:

"En muchos sentidos, para mí toda la película es como una carta de amor que dice: 'Está bien. Has pasado por experiencias duras, pero puedes seguir adelante y encontrar el amor. Puede que lo vuelvas a perder, pero también puede que lo vuelvas a encontrar'. Para mí, es una conclusión optimista de alguna extraña forma, que puedes seguir encontrando el amor incluso cuando desaparece. Eso es importante para mí. Al final, todo se trata de amor".

Un final triste... e incoherente

Si os soy sincera, 'Desconocidos' me estaba gustando hasta llegar al final. Hay quien se decanta más por la parte del romance de Andrew Scott y Paul Mescal, y otros por la de la familia, pero a mí ambas me estaban pareciendo bien... hasta esa última escena.

¿Por qué no les dejan ser felices?

En mi opinión, ese giro final se carga todo lo construido anteriormente. Empezando por la trama familiar, que en una escena antes ya la teníamos resuelta de la mejor manera posible: con Adam aceptando que no puede vivir toda la vida aferrado a los fantasmas de sus padres y dejando ir lo que le queda de ellos para afrontar la vida.

O no. Porque dos segundos después tenemos al personaje decidiendo que sí, que ahora sí que quiere vivir toda la vida aferrado al fantasma de su novio muerto que, para más inri, se murió el mismo día que lo conoció y porque él no quiso abrirle la puerta.

También tira por tierra el discurso que venía construyendo respecto a la sexualidad de Adam, que hace mucho énfasis en explicarle a su madre cómo el hecho de que se sienta solo no es por ser gay, que ahora las cosas han mejorado mucho y ya se puede tener una vida normal sin necesariamente estar condenado al ostracismo.

No lo parece, desde luego, con el mensaje que deja ese final, en el que Adam está dispuesto a sacrificar su vida entera para no estar solo, reforzándose así el tópico, a estas alturas bastante cansino, de que los personajes LGTB+ solo pueden tener desenlaces dramáticos en el cine.

Más allá del "valor de shock" y de lo sorprendente que pueda ser (aunque me consta que más de una se lo vio venir), ese giro resulta tremendamente incoherente con todo lo que ha planteado a lo largo de su metraje y deja un sabor amargo en lo que hasta ese momento era una película bonita y emotiva. Lástima.

