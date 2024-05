La apabullante tecnología detrás de la última de 'El planeta de los simios' supera incluso a la de 'Avatar 2', según sus creadores

Los simios vuelven a estar en boca de todos. Siete años más tarde de que Matt Reeves cerrase una de las trilogías contemporáneas más queridas con 'La guerra del planeta de los simios', Wes Ball ha tomado la batuta en el que es el primer capítulo de una nueva saga, y todo un portento tecnológico.

La película ha sobrevivido mucho tiempo de producción, incluso la interrupción de la pandemia. En una reciente entrevista, Ball comentó que: "no puedo especificar, pero la película es más barata de lo que la gente espera que sea". En una publicación de Variety hablan de 160 millones de dólares, lo cuál es mucha cantidad de dinero, pero no tanta como los 350 millones que costó hacer 'Avatar: el sentido del agua', la que es actualmente su mayor competencia en efectos visuales.

Las comparaciones son justas, detrás del look de ambas está la misma compañía: Weta FX, una de las empresas más punteras de efectos visuales del mundo. Entre sus trabajos destacan otras películas como 'Alita', o la serie de 'The Last of Us'. Weta lleva años refinando muchos de sus procesos, y una de las claves de esta última producción ha pasado por lo que llaman "solvers": una tecnología de inteligencia artificial que ayuda a los animadores a aligerar el proceso de la captura de movimiento, a través de automatizar los mapeados preliminares realizados por el algoritmo diseñado por la casa.

Colaboración tecnológica-humana

"Nuestros animadores faciales pueden utilizarlo como un trampolín", decía Erik Winquist, supervisor de efectos especiales de la película, en unas declaraciones para Polygon. Este proceso es una combinación hábil de tecnología y trabajo humano. Los "solvers" quitan de en medio el tedioso trabajo de mapear manualmente todos y cada uno de los frames de la película, y permite a los animadores que centren gran parte de su esfuerzo en pulir las expresiones faciales, y en escenas clave para terminar de vender la fantasía de sus personajes CGI.

La ética de la IA es una de las grandes cuestiones en la actualidad. En este caso, el algoritmo ha sido entrenado únicamente con datos de la propia compañía. Por lo que el trabajo hecho en el pasado en este tipo de tecnologías se utiliza para alimentar las nuevas resoluciones. La compañía tiene detrás un gran catálogo de personajes CGI que han servido de referencia.

La herencia 'Avatar' está presente en otras partes de la película. Aunque no tanto como en la de James Cameron, el agua es también una parte importante de la nueva de los simios, y protagoniza algunas de sus grandes set pieces. Las simulaciones de fluidos son aquí una evolución de la que se utilizó en la película anterior, con algunas secuencias incluso superando el trabajo previo: hay unos 11 petabytes almacenados que, en comparación con los 18,5 usados en 'El sentido del agua' impresiona, sobre todo teniendo en cuenta que el número de escenas acuáticas en la película de Ball es mucho más reducido. Su director dice que hay muchos más datos almacenados para esta producción que incluso para la de Cameron.

Todo este sistema permite simular de forma realista cómo se comportaría el agua con diferentes materiales, espacios y flujos. Así que la próxima vez que veas un simio mojado en una escena, tienes que saber que comparativamente, necesitarías 11.000 discos duros de 1 tera para poder almacenar todo ese trabajo. Ante la pregunta de si podrían haber llegado a este nivel de calidad sin el uso de los "solvers", Winquist lo tiene claro: "Nos habría costado mucho. Si no hubiésemos hecho esas películas previas, tendría que haber habido un gran esfuerzo de I+D para llegar a este nivel".

El trabajo parece haber merecido la pena. En solo su primer fin de semana los simios han recaudado 129 millones de dólares, liderando la taquilla en Estados Unidos con una gran distancia frente a sus competidoras. Aunque sus secuelas no están confirmadas, su director ha hablado de sus deseos de completar una trilogía, pero podrían llegar incluso a más.

En Espinof: